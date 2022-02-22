Oğuz Savaş: Orhun Ene'ye 'Sen istiyorsan gelirim' dedim

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Yunanistan maçları öncesi grupta alınacak galibiyetlerin üst gruba taşınacağının altını çizen Oğuz Savaş; "Burası Milli Takım, herkesin hazır olup elinden geleni yapacağı bir ortam.Grupta ilk üçe girmek kadar hangi sıradan ve kaç galibiyetler girdiğiniz de önemli. Galibiyetler üst tarafa taşınacağı için bu maçlar önemli. Kolay olmayacak, Yunanistan iyi bir takım. İki maçı da kazanmak için çıkacağız." dedi.

"BÜYÜK BRİTANYA BAŞKA, YUNANİSTAN BAŞKA"

Yunanistan'a farklı bir konsantrasyonla hazırlandıklarını söyleyen Oğuz; "Büyük Britanya başka, Yunanistan başka bir takım. Hazırlığımız daha farklı olacaktır hem mental hem de fiziksel olarak. Önümüzde uzun bir süre yok, günler var. Bu kısa sürede en iyi hazırlığı yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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"MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILMAYI BEKLEMİYORDUM AMA ORHUN ENE ARAYINCA..."

Uzun bir süre sonra Milli kadroya dahil edilen Oğuz, bu süreci şu şekilde anlattı:

"Milli Takım'a çağrılma gibi bir beklentim yoktu ama Orhun Ene ile konuştuğumda beni çağırmak istediğini, takımda olmamı istediğini söyledi. Ben de 'Tamam abi, sen istiyorsan gelirim' dedim. Zaten iyi bir sezon geçiriyordum. İnşallah burada da tecrübemle ve oyunumla en iyi katkıyı vermeye çalışacağım."

Son olarak Dünya Kupası hedefinden bahseden 34 yaşındaki sporcumuz; Dünya Kupası'nda olmamak için bir neden yok. Çok iyi bir kadroya ve ekibe sahibiz." diyerek sözlerini noktaladı.