Sefa Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması: 'Beşiktaş'a gitmek üzereyken Trabzonspor'a imza attım' Bayern Münih'in kapısından dönüşü ve dahası...

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg altyapısında yetişen, ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Sivasspor formaları da giyen milli futbolcu Sefa Yılmaz, Avrupa futbolundaki altyapı eğitimi, Beşiktaş’ın transfer etmek istediği dönem, Trabzonspor’a transfer süreci başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“15 YAŞINDAYKEN BAYERN MÜNIH, WOLFSBURG VE SCHALKE 04 TEKLİFTE BULUNDU”

Borussia Berlin altyapısında gösterdiğin başarılı performansın ardından o dönem Bayern Münih ve Wolfsburg gibi dev kulüpler kadrosuna katmak için girişimde bulunmuşlardı. Altyapıda aldığın eğitim başta olmak üzere Wolfsburg tercihinle alakalı neler söylemek istersin?

15 yaşındayken Tennis Borussia Berlin’de oynuyordum. Altyapıda çok iyi bir sezon geçirmiştim. O dönem Hertha Berlin sürekli teklifte bulunuyordu. Ama oraya giden Türk oyuncular genelde harcandığı için sıcak bakmıyordum. Sonrasında Bayern Münih’ten davet aldım, beni istediklerini söylediler. Babamla beraber 3-4 günlüğüne Bayern Münih’e gitmiştik. Günün sonunda oradaki antrenörler beni transfer etmek istediklerini söyledi. Çok gurur vericiydi. O dönemde Bayern Münih gibi bir kulübe çağrılmak ve istenmek çok özel bir şeydi. 15 yaşında olduğum için babam düşünmek için kulüpten izin istedi. Kulüp 600-700 km uzaklıkta bir yerdeydi. Bayern Münih, mesafe uzun olduğundan dolayı sürekli git gel yapamayacağım için 6 ayda bir eve gidebileceğimi söyledi. Bu teklifi düşündüğümüz sırada Wolfsburg da teklifte bulundu ve sonrasında Wolfsburg’a gittik. Orada Berlin’den birkaç tane arkadaşım vardı. Wolfsburg’a gittiğimizde teklife çok sıcak bakmıştım ve çok güzel bir ortam vardı. Baktığınızda her insan Bayern Münih’i tercih ederdi ama ben hem ailem hem de arkadaşlarımdan dolayı Wolfsburg’u tercih etmiştim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum aslında çünkü Wolfsburg ’ta inanılmaz bir sezon geçirmiştim. 15 yaşında oraya gidip, 16 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atmıştım. Ama şöyle bir ayrıntı daha var, Wolfsburg’a imza attıktan sonra Schalke 04 teklifte bulunmuştu. Ama maalesef biraz geç kalmışlardı. Ama dediğim gibi tercihimi Wolfsburg’tan yana kullanmıştım zaten. Çok iyi bir sezon geçirdim, hocamız o dönem Felix Magath’tı. Takımımızda Marcelinho vardı ve bana özel olarak benimle ilgileneceğini söylemişti. Benim için çok güzel bir süreç geçti. Bildiğiniz üzere Wolfsburg, finansal açıdan çok zengin bir kulüp. Takıma sürekli yıldız oyuncular gelip gidiyordu. Zaten o seneden sonra da Felix Magath’la şampiyon olmuşlardı. Bu kadronun içine ben de dahil olmuştum, benim için çok mutluluk vericiydi.

FELIX MAGATH, “OYUN ZEKÂN VE TEKNİĞİN MUAZZAM, BU YÜZDEN SENİ ÇAĞIRDIM” DEDİ

O dönem Wolfsburg'un başında tecrübeli teknik adam Felix Magath vardı. Magath'ın gelişimine olan etkisiyle ilgili neler söylemek istersin?

Ben profesyonel olarak ilk imzamı attığımda Wolfsburg’un başında Felix Magath vardı. Magath, bildiğiniz gibi Alman ikonuydu ve çok tanınan bir isimdi. Kendisi disipline ağırlık veren bir hocaydı. Ben o zamanlar fiziksel olarak zayıf ve ince bir yapıya sahiptim, kendimi geliştirmem lazımdı. Bunu hoca da sürekli olarak yanına çağırıp söylüyordu. Magath, “Oyun zekân ve tekniğin muazzam, seni çok beğeniyorum. Bu yüzden sadece seni altyapıdan çıkardım. Ama fiziksel olarak daha hazır hale gelmelisin” demişti. O yüzden de bana ayrı bir program veriyordu. Sabahları 7’de fitness’a gidiyordum. Sabahları A takım idmanına çıkıp daha sonra akşamları altyapıda tekrar idmana çıkıyordum. Fiziksel ve güç olarak iyi olmak için böyle çalışıyordum. Bu çalışmalarımın etkilerini şimdi bile görüyorum. 33 yaşına gireceğim ve hala o günden beri salon çalışmalarını yapıyorum. İnsan fiziksel olarak hazır olmak zorunda. Ben de bu yaşta hala bunu koruyabiliyorsam altyapıda Felix Magath’ın sayesindedir. Magath, çok disiplinli ve sert olan inanılmaz bir hocadır. Ayrıca idmanları da çok ağırdır. Ben ilk idmana çıktığımda takımdaki çoğu oyuncu bayılma noktasına geliyordu. İdmanları o kadar ağırdı ki benim de başım çok ağrımıştı ve bayılmak üzere olduğum zamanlar olmuştu. Ama o kadar ağır idmana ne gerek var derken sezon sonunda şampiyon olmuştuk. Demek ki bunları doğru yapıyormuş. Emeğimin karşılığını hala alabiliyorsam onun sayesindedir.

“GENÇ YAŞTA DZEKO, GRAFITE, MISIMOVIC GİBİ İSİMLERLE OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ”

Wolfsburg A takımında o dönem Edin Dzeko, Marcelinho, Misimovic gibi yıldız isimlerle bulunmak nasıl bir duyguydu? Performansına olan etkilerinden bahseder misin?

Evet o dönem Wolfsburg ’ta yıldız oyuncular vardı. Bir ara Edin Dzeko gelmişti ve henüz o zamanlar çok gençti. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu o zamanlar bile idmanlarda görüyorduk. Dzeko ve Grafite, ikili forvet oynuyorlardı ve hep gol atıyorlardı. Sürekli ön plandaydılar. Marcelinho, inanılmaz sempatik ve yardımsever bir insandı. Zaten ondan dolayı Magath, özellikle Marcelinho’nun benimle ilgilenmesini istedi. Onunla aynı mevkide oynuyorduk, ben o zamanlar on numara bölgesinde oynuyordum. Marcelinho gidince üzülmüştüm ama sonrasında Misimovic, Obafemi Martins gibi dünya yıldızları gelmişti. Kariyerlerine baktığınızda çok üst düzeyde oynuyorlar. Böyle kaliteli bir ortamda futbol oynamak, her genç için kendini daha da geliştirmek amacıyla çok iyiydi.Genç yaşımda onlarla oynamak benim için çok gurur vericiydi. Onlardan çok şey kazandığımı düşünüyorum. Benim için çok güzel ve unutulmaz anlardandı.

Avrupa futbolunu ve disiplinini görmüş bir oyuncu olarak ülkemizdeki futbol mantalitesiyle kıyaslamak gerekirse neler söylemek istersin?

Almanya’da öncelikle disipline ve altyapıya çok önem veriyorlar. Orada her iş ciddiye alınır. Sadece önemli olan yetenek değildir. Bütün yatırımları genelde altyapılara yaparlar. Tesisler sadece altyapı için yapılır, A takım tesisi diye bir şey yoktur Almanya’da. A takımdakiler genelde stadyumda veya onun yanındaki bir sahada idman yaparlar. Geleceklerini altyapıya göre kuruyorlar. Çünkü altyapıdan yetişen bir futbolcu, bütün eğitimini alıp karşılığını verdiğini görüyoruz. Çünkü ben de altyapıda oynadım ve bir dönem tesislerde kalmıştım. Beslenmeden dil eğitimine kadar her şeyi kulüpler karşılıyor. Bu çok büyük bir faktör. Almanya’da A takım bir sistemde oynadığında bütün altyapıdakiler o sistemde oynuyor. Bu şekilde altyapıdan bir oyuncu A takıma yükseldiğinde kolayca uyum sağlayabiliyor. Ülkemizde altyapı ve tesis imkanları sınırlı. Her şey A takıma göre yapılıyor.

“BUNDESLIGA-2 TAKIMI OLMAMIZA RAĞMEN ALMANYA KUPASI’NDA FİNAL OYNAMIŞTIK”

2011 yılında Duisburg'tan Kayserispor'a transfer olarak Türkiye serüvenin başlamış oldu. Süper Lig'e transfer sürecinde neler yaşandı? Burayı tercih etmendeki faktörler nelerdi?

Evet o dönem Duisburg’ta oynuyordum ve oraya oynamak için gitmiştim. Wolfsburg’ta sürekli idmanlardaydım ama birçok dünya yıldızı vardı ve bir genç olarak benim oynamam gerekiyordu. Ben de tercihimi Duisburg’tan yana kullanmıştım. İnanılmaz bir tarih yazmıştık. O dönem Bundesliga 2 takımı olarak Almanya Kupası’nda final oynamıştık. Bu tarihe geçmişti ve çok iyi bir sezon oynamıştık. Ondan sonra 1 yıl daha kontratım vardı fakat Türkiye’den teklifler gelmişti. Kayserispor, Eskişehirspor, Trabzonspor gibi kulüplerden teklifler gelmişti. Açıkçası ilk başta sıcak bakmıyordum ama bende milliyetçi bir ruh vardı. Mesela zamanında Almanya Milli Takımı beni istemişti fakat tercihimi Türkiye’den yana kullanmıştım. Vatanımda futbol oynamayı her zaman istemişimdir. Sonrasında Süleyman Hurma beni çok istemişti. Hatta Almanya’ya beni ziyarete gelmişti. Biliyorsunuz o zamanlar Kayserispor’da birçok gurbetçi futbolcu oynuyordu. Kendimi yabancı hissetmeyeceğimi ve benim için kolay olacağını düşündüm. Ondan dolayı tercihimi Kayserispor’dan yana kullanmıştım. İyi ki de kullandım çünkü çok iyi sezonlar geçirmiştik. Ortamımız çok güzeldi ve Süleyman Hurma bana çok yardımcı oldu.

“TRABZONSPOR DAHA İYİ BİR TEKLİFLE GELİNCE SON ANDA BEŞİKTAŞ YERİNE ORAYA GİTTİM”

Kayserispor'da 85 maçta attığın 13 gol ve 17 asistlik performansının ardından transferin gözde ismi olmuş, Slaven Bilic'in ısrarla seni istediği gündem olmuştu. Beşiktaş'a transferinle alakalı o süreçte neler yaşandı?

O dönem Kayserispor’la çok iyi bir sezon geçirmiştik. Bireysel olarak da çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. 3 sene oynadım ve milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim son sene maalesef ayağım kırılmıştı. Tedavim İstanbul’da oluyordu ve o sırada Beşiktaş’la görüşmüştük. Beşiktaş beni çok istiyordu. Kendi aramızda bir anlaşma vardı. Lig bitince ayrılacağımı Süleyman Hurma’ ya söylemiştim. Kendimi devamlı geliştirmek istediğim için böyle bir teklifi değerlendirmek istedim. Daha sonra Trabzonspor, kulübe iyi bir teklifle geldi. Ben de tabii ki her zaman kulübümü göz önünde bulundururum. Sonuçta beni Türkiye’ye getiren Süleyman Hurma’dır. Bizim için bu şekilde daha iyi olacağını söylemişti. Aslında Beşiktaş’a gidecektim ama son anda Trabzonspor oldu.

“SÜREKLİ HOCA VE BAŞKAN DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI TRABZONSPOR’DA HİÇBİR ZAMAN BAĞ KURULAMADI”

Yoğun transfer söylentilerinin ardından 2014 yılında Trabzonspor'un yolunu tutmuştun. Bordo mavili ekipte oynadığın ilk 2 senede 7 kere teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu sürecin sana ne gibi etkisi oldu? Trabzonspor sürecin nasıl geçti?

Trabzonspor’da oyuncuların değil de aslında daha çok yönetimin, başkanın ve hocaların bir arada buluşamadığını görmüştük. Çünkü sürekli bir hoca değişimi ve sonra başkan değişimi olmuştu. Hiçbir zaman böyle bir bağ olmadı. Hep bir problem vardı ve daha sonra finansal problemler yaşandı. Gelen yerli oyuncular 10-12 ay maaş alamamışlardı. Ama biz her zaman duruşumuzu göstermiştik. Kulübün ekonomik sıkıntısı, başkan ve hocaların sürekli değişmesinden dolayı istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Çok üzücüydü, keşke böyle olmasaydı. Gerçekten o dönemde çok iyi futbolcularımız vardı. Şimdi ki Trabzonspor’a baktığımızda çok daha iyi ve başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bizim zamanımızda da böyle olsaydı her şey daha farklı olurdu.

“ÇAYKUR RİZESPOR’U ŞAMPİYON YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Süper Lig hedefleriniz başta olmak üzere teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yönetimiyle alakalı neler söylemek istersin?

Bu sezon baktığımızda aslında puan olarak hedefimize halen yakınız. Evet çoğu zaman maç kazanamadığımız için eleştiriler geliyor. Bana göre bakılırsa puan farkı az. Takım içinde çok güzel bir ortam var. Hocamız zaten çok tecrübeli bir antrenör ve ligi çok iyi biliyor. Sonuçta kendisi çok üst düzey bir futbol oynamış. Bence hocalarımızla oyuncular arasında çok iyi bir bağ var. Lig bittiğinde hedefimize ulaşacağımıza ve Rizespor’u şampiyon yapacağımıza inanıyorum. Hedefimiz bu, doğru yoldayız. Biraz sabretmemiz lazım. Taraftarımız ister istemez bazen sıkıntılara girebiliyor. Sabırsız davranıyorlar ama bence hiç gerek yok. Çünkü az bir puan farkı var. Her şeyi daha telafi edebiliriz. İkinci devre daha yeni başlayacak. Ben takımıma inanıyorum. Hocalarımızla beraber çok iyi işler başaracağız. İnşallah yıl sonunda şampiyon olur, Süper Lig’e çıkarız.