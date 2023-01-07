Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler! 'Yapay zeka devre dışı'

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Sezon sonucu en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan F.Bahçe-G. Saray derbisine FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler atandı. Meler’in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. 4. hakem ise Abdulkadir Bitigen. Kariyerinde 6. kez derbi yönetecek Meler daha önce 2 kez G.Saray-F.Bahçe, 2 kez Beşiktaş-F. Bahçe ve 1 kez de G.Saray-Beşiktaş maçı yönetti. Bu karşılaşmalarda G.Saray 2, F.Bahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de 90 dakika berabere tamamlandı.

Fırat Aydınus: Yapay zekadan manuel atamaya 'U'mut dönüşü

derbi hakemi süreç içinde üç defa el değiştirdi. Önce Gaziantep-Beşiktaş maçındaki hatasıyla Atilla Karaoğlan sonra gelişen kaotik ortam neticesi ile Abdülkadir Bitigen saf dışı kaldı. Evet Bitigen’in düşünüldüğünün göstergesi bu maça 4. hakem görevi verilmesinden belli. Nihayetinde F.Bahçe-G.Saray derbisinin son 3-4 gün içindeki yaşananlar paralelinde Halil Umut Meler’e verilmesi gün gibi aşikârdı. Yapay zeka dile gelmiş olacak ki “gel kurtar bizi Meler” dedi. Böylece atamalar için algoritmik veriler ışığında çıkılan yoldan ‘U’mut dönüşü yapıldı. Evet şu anki konjonktür de sağdan da baksan soldan da baksan yurt dışından da bakılsa bu derbiye gereken ve en uygun isim verildi. Hakemlik yeteneği ve şu ana kadar yönettiği derbiler ile kazanılan tecrübe bu derbi için yeterli mi? Evet yeterli. Ama tecrübeye dayalı küçük bir tavsiye; çıkacağı bu 6. derbinin atmosferi ilk 5 derbinin hiçbirine benzemeyecek, çok farklı olacak. Bu yüzden mental ve teknik olarak strateji konusunda hazırlığını çok iyi yapmalı. Eminim bu derbi maçı bir yanı yönetme arzusunda olsa da diğer yandan tam tersi istekte...

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AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA...

Bilmeli ki ağzıyla kuş tutsa da maç sonunda sorgulanacak ve eleştirilere maruz kalacak. Maalesef MHK’nın öngörüsüzlüğü ve ileriyi tahayyül edememesi; Halil Umut Meler’e iş başa düştü dedirtecek şu anda. Allah yardımcısı olsun.

Murat Fevzi Tanırlı: Yapay zeka devre dışı kaldı, doğal aday çıktı

Halil Umut Meler, şu an hakemliğin 1 numarası ve en formda ismi. Son 1 haftada yaşananların etkisi ve puan tablosunda kritik pozisyona gelinmesinin ardından yapay zeka devre dışı bırakıldı ve doğal aday haline geldi. TFF’nin “Yapay zeka ile atama yapıyoruz” söylemi, son 3 dev maçı da Meler’in yönetmesiyle anlamını yitirmiştir. Yardımcıları yapay zekanın seçmesi ise yaman çelişkidir. Nadiren birlikte görev aldığı Süleyman Özay ile derbiye çıkacak olması hem Halil Umut’un konsantrasyonuna, hem de yıllardır Türkiye’de ve Avrupa’daki ideal ekibine ihanettir.

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