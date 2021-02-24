Şanssızlığın bu kadarı! Geçen sezon Hasan Ali, bu sezon Gustavo...

Fenerbahçe’nin üzerindeki şanssızlık bulutları bir türlü dağılmıyor. Ne kadar çok transfer yapılırsa yapılsın, oyuncu yelpazesi içinde alternatifi olmayan mevki neresi ise orada sakatlık sorunu yaşanıyor ve bu da çok pahalıya mal oluyor... Geçen yıl alternatifsiz tek isim olan sol bek Hasan Ali Kaldırım sezon öncesi sakatlanınca Ersun Yanal, Nabil Dirar’ı sol beke monte etmeye çalışmış ancak sorun çözülememişti. Haftalarca tek kanatla uçmaya çalışan Kanarya’nın verimi düşmüş, devre arasında da takım harcama limiti nedeniyle bu bölgeye transfer yapılamayınca Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

HATAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Bu sezon benzer şanssızlık Luiz Gustavo üzerinden yaşanıyor. Yokluğunu kimsenin telafi edemediği Gustavo’suz çıkılan her maç, bir öncekinden kötü geçti. Önce G.Saray derbisi kaybedildi, ardından Başakşehir’e yenilerek kupaya veda edildi. Sonrasında Karagümrük galibiyetiyle soluk alınsa da Göztepe maçı da hüsranla bitti. Büyük ihtimalle bu hafta Trabzon’da da oynamayacak olan Luiz Gustavo’nun hiç olmazsa 45 dakika sahada olması için büyük çaba gösteriliyor.

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