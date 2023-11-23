Samsunspor'da ilk hedef Beşiktaş maçı: 'Galibiyet istiyoruz, 25 yıllık kariyerimde...'

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, ligin güçlü takımlarından Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde takımın son durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Markus Gisdol, Beşiktaş maçındaki en büyük hedeflerinin maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.Cuma gününden itibaren tam kadro olarak çalışabileceklerini ifade eden Markus Gisdol, “Milli maç arasının ardından tüm oyuncularımız geldi. Cuma gününden itibaren tam kadro antrenmanlara başlayacağız. Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. Bireysel anlamda kaliteli oyuncuları var. Son maçtan önce hoca değişikliğine gittiler. Bize karşı nasıl bir kadroyla çıkacaklarını bu sebepten bilemiyoruz. Kendini iyi hissetmeyen ve sakatlıkları olan bazı oyuncularımız var. Pazar gününe kadar ne olacağına bakmamız lazım" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

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Beşiktaş maçındaki en büyük hedeflerinin galibiyet olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı Gisdol, "Hoca olarak sadece bir sonraki maça odaklanıyorum. Önceki karşılaşmalarda evimizdeki maçlarda çok iyi performans gösterdik. Beşiktaş’a karşı da tüm stat tıklım tıklım olur. Tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bir sonraki maçları değil, Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız. Hangi maçı oynarsak oynayalım 3 puan için sahaya çıkıyoruz. Önde basmak mı belli bir bölgede beklemek mi rakibe göre pozisyon alıyoruz. Beşiktaş’ın belirli sakat oyuncuları var ama geniş bir kadroları var. Sakatlık probleminden dolayı oynayamayacak oyuncuların yerlerine doldurabilecek iyi oyunculardan oluşan bir kadroları var" diye konuştu.

"25 yıldır antrenörüm, daha önce tribünden hocalık yapma tecrübem olmamıştı"

Pendikspor maçının ardından gördüğü kırmızı karta da değinen Markus Gisdol, “Pendikspor maçında gördüğüm kırmızı karta çok şaşırmıştım. Hakeme sadece kibarca 1 soru sordum. Bu sebepten kırmızı kart gördüm. Sonuç olarak bu durumu kabul etmem gerekiyor. Buna benzer bir olayı önceki kariyerimde kesinlikle yaşamadım. 25 yaşından beri hocalık yapıyorum. Daha önce tribünden hocalık yapmak gibi bir tecrübem olmamıştı. İyi bir takımım, iyi bir hoca grubum var. Maçlardan önce tüm detaylar hakkında konuşuyoruz. Onların da ben yokken takımı sahadan iyi bir şekilde yönlendireceklerinden eminim” ifadelerini kullandı.



"Gol atma sorunu yaşıyorsanız bu formasyonla ilgili bir durum değildir"

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Süper Lig’de rakip sahada en çok topla buluşan takımlardan biri olduklarını ancak gol yollarında sıkıntı çektiklerine de dile getiren Gisdol, şunları söyledi:



"Üçüncü bölgede gol atma sorunu yaşıyorsanız bu formasyonla ilgili bir durum değildir. Hepimiz doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Gerek Pendikspor gerekse önceki maçlarda çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlara doğru odaklanıp ona göre çalışırsak ‘gol atamama’ sorununu da çözebiliriz diye düşünüyorum."

Samsunspor ile Beşiktaş 26 Kasım Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda birbirlerine rakip olacak.