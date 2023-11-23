Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a bir talip daha var!

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Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde gündem maddesi olmaya devam ediyor. Aboubakar için şimdiden 3 takımın devrede olduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberinde; Aboubakar'a Arabistan ekiplerinden Al Ittihad Jeddah’ın ardından 2 kulübün daha talip olduğu bildirildi. Dünyaca ünlü Fransız santrfor Karim Benzema’nın formasını giydiği Al Ittihad-Jeddah'ın Aboubakar'ı kadrosuna katabilmek için 6.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Başarılı oyuncunun menajeriyle 2 Arap kulübünün daha temas kurduğu belirtildi. Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon Euro kazanan Aboubakar’a gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Aboubakar’ın kendisiyle ilgili olarak gelen teklifleri görüşmek için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği ve 3 Aralık’ta sandıktan çıkacak olan yeni 1 numarayla görüşme yapacağı ifade edildi.

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