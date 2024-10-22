Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: Bu işleri çok güzel yapıyor

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

İrfan Can'ın faul beklediği gol pozisyonu hakkında konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Attığımız 2'inci golde asla faul yok. Artık Türk futbolu eğer Avrupa'da 6. büyük lig olacaksa bizim de artık futbolu fiziksel ve hızlı oynamamız gerekiyor. Evet bir dokunma var ama İrfan Can bu işleri çok güzel yapıyor, artistlik bir şekilde kendini hemen attı. Hakem çalmayınca hemen ayağa kalktı. Gol olunca kendini bir daha yere attı. Bunlar futbolun cilvesinde var." dedi.

"MAÇI SEYRETTİKTEN SONRA ÜZÜLEN BİZ OLDUK"

Fenerbahçe maçının ardından beraberliğe üzüldüklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Eğer bizim ikinci golümüz iptal edilseydi kanal kanal hakemleri yerden yere vururdum. İkinci sarıdan bir kırmızı kart verilmedi. Penaltı var, yok. Top Amrabat'ın eline çarpıyor, Amrabat ağzını bile açamıyor. Yüzünün şeklini görüyoruz. Dün geceki maçı seyrettikten sonra üzülen biz olduk. Fenerbahçe 1 puan aldı, biz iki puan kaybettik." şeklinde konuştu.

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"FENERBAHÇE, GERÇEK FENERBAHÇE GİBİ OYNAMADI"

Fenerbahçe'nin geçen seneki oyunu oynamadığını kaydeden Yüksel Yıldırım, "Geçen sene İsmail Kartal'a karşı oynadık ama takımımız hazır değildi. Fenerbahçe, önüne geleni eziyordu. Biz İstanbul'da şans eseri 1 puan almıştık. Orada aldığımız 1 puanla ligde kaldık. Geçen seneki Fenerbahçe maçı bizim için daha zor olmuştu. Fenerbahçe, gerçek Fenerbahçe gibi oynamadı. Maçı domine etmiyor. Bize nefes aldırmaz dedik ama hiç öyle oynamadı." dedi.