Ansu Fati için Fenerbahçe iddiası! Teklifin detayları ve takımdaki rolü...

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Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan ve takımı Barcelona'da kalmasının ardından yeterli süre bulmakta zorlanan Ansu Fati'nin tekrardan sarı lacivertli ekibin radarına takıldığı ileri sürüldü.

İspanyol medyasından AS'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncuya sezonun ikinci yarısında önemli bir rol verme vaadiyle ikna etmeye çalışacak. Kanat mevkiinde Mourinho'nun elini kolaylaştırmak isteyen yönetimin Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için istekli olduğu vurgulandı.

MARIO BRANCO İLGİLENECEK

Geçtiğimiz günlerde yine aynı medya organında yer alan bir haberde, sarı lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco'nun bu transferi tamamlaması için oyuncu tarafıyla bir görüşme sağlayacağı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu ve Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Ansu Fati için olumlu rapor ilettiği ifade edilmişti.

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Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 15 milyon euro...

BU SEZON SADECE 51 DAKİKA GÖREV ALDI

Ansu Fati, bu sezon 1'i La Liga, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maçta görev aldı. Fati, sonradan oyuna dahil olduğu bu maçlarda kısa süreler aldı ve toplamda 51 dakika sahada kaldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçen sezonu Brighton'da kiralık geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. Barcelona kariyerinde ise 112 maçta süre aldı ve 29 gol, 10 asistlik kakı verdi.