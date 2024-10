Süper Lig'in eski yıldızı Fernando Boldrin'den itiraf ve Fenerbahçe eleştirisi: İsmail Kartal neden gitti? | 7-2'lik maç utanç verici

Haberin Devamı

2017 yılında Steaua Bucarest takımından Kayserispor’a transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Fernando Boldrin, daha sonra yıldızının parlayacağı takım olan Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Karadeniz temsilcisinde toplam 4 sene forma giyen Boldrin, özellikle usta sol ayağı ve etkili vuruşlarıyla her zaman adından söz ettirdi. Türkiye kariyerine veda etmeden önce Samsunspor’da oynayan 35 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu Brezilyanın Ferroviária ekibinde tamamladı.

Beşiktaş’ın ilgilendiği dönemden bahseden tecrübeli 10 numara, Çaykur Rizespor formasıyla unutamadığı maçları da anlattı. Boldrin, kariyerine önemli düzeyde etkilerinin bulunduğunu söylediği teknik direktörler Okan Buruk ve İsmail Kartal’a ise ayrı bir parantez açtı.

Haberin Devamı

FERNANDO BOLDRİN’İN SÜPER LİG KARİYERİYLE İLGİLİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TÜRKİYE’DE BİRİNCİ SINIF OYUNCULARIN YER ALDIĞI, İLGİ ÇEKİCİ BİR FUTBOL VAR”

Süper Lig’e transfer olmadan önce Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya Liglerinde futbol oynadınız. Süper Lig’deki mantalite ve mücadele hakkında neler söylemek istersiniz?

Brezilya Ligi’nde teknik seviyenin çok iyi olduğunu söyleyebilirim ancak oyundaki dinamizmin Avrupa'ya kıyasla biraz daha düşük olduğuna inanıyorum. Çek Cumhuriyeti'nde oynadığım dönem çok gençtim. Slovan Liberec'e geldiğimde henüz 17 yaşındaydım ama hatırladığım şey orada çok fazla güç ve mücadele gerektiren bir futbolun olduğuydu. Ligde bulunan az sayıda takımın pas oyunu üzerine kurulu bir oyun tarzı vardı. Futbol daha çok uzun toplarla oynanıyordu. Ayrıca orada savaşmanız gerekiyordu. Romanya'da topla oynamayı seven, çok pas yapmamızı isteyen ve topa daha fazla sahip olmak için uğraşan harika antrenörlerle çalışacak kadar şanslıydım. Bu durum oradaki oyunumu daha çok kolaylaştırdı. Performansımla kendimi gösterdiğim ve çok başarılı olduğum bir ülkeydi. Türkiye'de ise hücum geçişlerinin çok olduğu ve birinci sınıf oyuncuların yer aldığı bir futbol var. Türkiye'nin taktiksel anlamda çok fazla geliştiğini görüyorum. Ayrıca son derece rekabetçi ve ilgili çekici bir futbol oynanıyor.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’DE FUTBOL OYNAMAK İÇİN ÜST DÜZEY BİR LİG BULUNUYOR”

Süper Lig’e son dönemde dünyaca ünlü teknik direktörlerin ve futbolcuların transfer olduğunu görüyoruz. Türk futbolunun kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'deki bazı kulüplerin büyük bir ekonomik güce sahip olduğuna inanıyorum. Ve tabii ki bu ligde son derece fanatik Türk taraftarlar da var. Türkiye, aynı zamanda çok misafirperver bir ülke. Orada futbol oynamak için üst düzey bir lig bulunuyor. Bu yüzden harika oyuncular ve teknik direktörler orayı tercih edebiliyorlar.

“BENİ EN ÇOK GALATASARAY’IN ATMOSFERİ ETKİLEDİ”

Türk futbolundaki stadyum atmosferi ve taraftar tutkusuyla ilgili gözlemleriniz nelerdir?

Haberin Devamı

Türkiye'deki her stadyumun kendine has bir atmosferi var. Türkiye'de bazı kulüplerde oynadım ve hepsi de özeldi. 4 büyük kulübe karşı birçok maçta yer aldım. Bunların arasında beni en çok etkileyen Galatasaray'ın atmosferiydi. Oynadığım kulüpler arasında ise en etkilendiğim yer olarak Çaykur Rizespor vardı. Taraftar kapasitesi az bir stadyuma sahip olmamıza rağmen stadyumumuz takımımızı gerçekten destekleyen fanatik taraftarlarla her zaman dolup taşardı. Bu yüzden iç sahada oynadığımız maçlarda neredeyse hiç kaybetmedik diyebilirim. Bu arada Türkiye'deki stadyumların atmosferi oynadığım diğer liglerde yer alan stadyumlardaki atmosferlerden de çok daha farklıydı.

Haberin Devamı

“BEŞİKTAŞ’IN İLGİSİ VARDI AMA ÇAYKUR RİZESPOR’LA ÖZDEŞLEŞMİŞTİM”

2019 ve 2020 yıllarında Türkiye ve Avrupa medyasında yer alan haberlerde Beşiktaş’ın size olan ilgisinden bahsedilmişti. O dönem transfere dair neler yaşandı?

Çaykur Rizespor'da forma giydiğim dönem sanırım Beşiktaş’ın bir ilgisi vardı ama o zamanlar şehirle ve taraftarlarla büyük bir şekilde özdeşleşmiştim. O anda böyle bir transferin çok zor olacağını düşünüyordum. Birçok gazeteci beni arayıp konuyla ilgili bilgi almak istedi ama gerçek şu ki Beşiktaş'la ilgili resmi bir teklif bana ulaşmadı. Çaykur Rizespor’a herhangi bir teklifin gelip gelmediğini ise bilmiyorum. 2019-2020 yılları arasında gerçekten çok yüksek seviyede bir futbol oynuyordum. Türkiye'den ve özellikle Suudi Arabistan gibi diğer ülkelerden birkaç kulüp benimle ilgilendi. Yine de Beşiktaş'tan resmi olarak somut bir teklif gelmedi.

Haberin Devamı

“OKAN BURUK, SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR”

Çaykur Rizespor'da görev yaptığınız dönemde teknik direktör Okan Buruk'la 27 maç çalıştınız. Öncelikle Okan Buruk'un takım yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Okan Buruk, maçlarda daha az süre bulan oyuncular da olmak üzere takımdaki herkesin sevdiği bir teknik direktördü. O, kazanma potansiyeline sahip olduğunu her zaman göstermiş çok karakterli bir insandı. Taktiksel olarak gerçekten çok iyi bir antrenördü. Ayrıca topa sahip olmayı gerçekten çok seven bir isimdi. Okan Buruk, bence son yıllarda Türk futbolundaki en iyi teknik direktör. Okan Hoca, hem Avrupa futbolunun büyük kulüplerinde hem de Türkiye Milli Takımı’nda çalışabilecek potansiyele sahip birisi.

“FENERBAHÇE’NİN İSMAİL KARTAL’I GÖNDERMEKLE HATA YAPTIĞINA İNANIYORUM”

Teknik direktör İsmail Kartal, futbolunuzu nasıl etkiledi? Tecrübeli teknik adamın geçen sene Fenerbahçe’de elde ettiği başarılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Teknik direktör İsmail Kartal ile harika bir ilişkim oldu. O, çok karakterli ve son derece ciddi bir teknik direktördü. Onu gerçekten çok seviyorum. İsmail Kartal, oyuncu ve insan olarak seviyemi yükseltmemde bana çok yardımcı oldu. Bu büyük teknik direktörle çalışmak benim için büyük bir zevkti. Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe’nin İsmail Kartal’ı göndermekle hata yaptığına inanıyorum. Geçen sene şampiyonluğu kaybetmelerine rağmen harika bir sezon geçirdiler. Bence Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın işini yapmaya devam etmesine izin vermeliydi. Çünkü oyuncular, İsmail Kartal’ın oyun tarzına ve teknik direktör olarak karakterine zaten uyum sağlamıştı. Teknik direktör José Mourinho, kesinlikle dünya standartlarında bir teknik direktör ancak farklı bir felsefesi var. O yüzden oyuncuların ve taraftarların onun çalışma şeklini anlamasının uzun zaman alacağına inanıyorum. Fenerbahçe, son yıllarda birçok teknik direktörü takımın başına getirdi ancak şampiyonluğu kazanmaya en çok İsmail Kartal’ın çalıştığı dönem yaklaştı. Bence İsmail Kartal'ın geçen sezon yaptığı mükemmel çalışmayı sürdürmeliydiler. Yine de teorik olarak Fenerbahçe’nin bu sezon çok güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum.

“BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ 7-2’LİK SKOR UTANÇ VERİCİYDİ AMA VAR SİSTEMİ…”

Çaykur Rizespor’da oynadığın dönem unutulmaz maçlarınızdan da bahsetmek istiyorum. 2019 yılında yoğun tartışmaların olduğu ve 7-2 biten bir Beşiktaş maçı vardı. O maça dair anılarınızı anlatır mısınız?

Bu oyunun iki gerçek yönü var: Oyunun sonucu ve oyunun nasıl oynandığı. Maçın sonucu analiz ederseniz bunun utanç verici olduğunu söyleyebilirim ancak oyunun gidişatına bakacak olursanız bunun mükemmel bir oyun olduğunu ifade edebilirim. Çok iyi oynayarak oyunu domine ettiğimiz istatistiklerimizi hatırlıyorum. Oyun üst düzey ve dengeli bir şekilde gidiyordu. Beşiktaş, maçta 2 kural dışı gol atmıştı. VAR sistemi, şaşırtıcı bir şekilde sistemde teknik arıza olduğunu gerekçe göstererek bunu doğrulayamadı. Maçın hakemi yine de kararı uyguladı ve Beşiktaş’ın 2 golünü de geçerli saydı. Bu durum takımımızı gerçekten sarstı. Bu sonuçtan dolayı elbette soyunma odasında çok üzücü bir hava vardı. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı vardı çünkü bir sonraki maça güçlü bir şekilde çıkmak için bir an önce toparlanmamız gerekiyordu.

“FENERBAHÇE’Yİ YENECEĞİMİZİ BİLİYORDUK”

2018 yılında sahanızda Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız maçı 3-0 kazandınız. O maçta kaydettiğiniz 1 asistle dikkat çekmiştiniz. Fenerbahçe maçından bahseder misiniz?

Böyle büyük maçlar benim için fantastik geçmişti. Maça gerçekten çok motive olmuştum. Çok iyi bir seviyede olduğumu ve onlara karşı da kazanabileceğimizi kanıtlamak istedim. Fenerbahçe karşısında maçtan önce takım arkadaşlarıma soyunma odasında çok motive edici bir şekilde konuştuğumu hatırlıyorum. Takım arkadaşlarım Fenerbahçe’yi yenebileceğimizi biliyorlardı. Maça çok iyi başladık ve 1 asist yaptım. Aynı zamanda sahanın en iyilerinden biriydim.

“LUKAS PODOLSKİ, INSTAGRAM’DA ÇAY HİKAYESİ PAYLAŞINCA…”

Son olarak 2021 yılında İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığınız maçı 4-3 kazandınız. Kıran kırana geçen maçtaki galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Galatasaray'a karşı oynadığımız bu maç bizim için çok özeldi. Çünkü sezonun ilk yarısında Rize’de oynadığımız maçı kazandılar ve bizi çok kışkırttılar. Hatta Galatasaraylı eski oyuncu Lukas Podolski, Instagram'da çay ile ilgili hikâye paylaştı. Bu yüzden takımdaki herkes çok motive oldu ve harika bir oyun ortaya koyduk. Türkiye'de çok az sayıda takımın başarabileceği bir olayı gerçekleştirdik ve Galatasaray'a karşı tüm oyunu kontrol etmeyi gerçekten başardık. Maçta 1 gol attım ve sahadaki en iyi oyuncu seçildim. Bu büyük kulüplere karşı çok motive bir şekilde futbol oynadım.