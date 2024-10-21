Arda Güler'in Real Madrid'de neden oynamadığı ortaya çıktı! Carlo Ancelotti'nin bahanesi...

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Milli yıldız Arda Güler'in Real Madrid macerası devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin 19 yaşındaki futbolcuya verdiği forma süresi hem Türkiye hem de İspanya'da tartışmalara neden olurken konu hakkında yeni bir haber gündeme geldi.

İNİŞ ÇIKIŞLARI ÇOK FAZLA

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in defansif olarak zayıf olduğunu düşünüyor.

Haberin devamında İtalyan teknik adamın, Güler'in performansındaki inişli çıkışlı grafiğin oynama süresine etki ettiğine inandığı ve genç yıldızdan defansif anlamda daha yüksek bir beklentisinin olduğu kaydedildi.

CELTA VIGO MAÇINDA OYNAMADI

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı. Eflatun beyazlılar maçı 2-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini Kylian Mbappe ile Vinicius Junior kaydederken, Arda Güler maçta forma şansı bulamadı.

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MİLLİ TAKIMDA DAHA ÇOK SÜRE ALDI

Real Madrid ile birlikte bu sezonda toplam 10 maça çıkan Arda Güler, eflatun beyazlı forma altında toplam 291 dakika sahada kaldı.

2024/2025 sezonunda A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı tüm maçlara 11'de başlayan milli oyuncu, Ay-Yıldızlı forma ile 342 dakika saha kalırken 1 gol - 1 asist ile oynadı.

REAL MADRID LİGDE İKİNCİ

Geçtiğimiz hafta sonunda Celta Vigo'yu 2-1 yenen Real Madrid bu galibiyet ile birlikte puanını 24'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Eflatun beyazlı ekip, lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada.

RAKİP BORUSSIA DORTMUND

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fransız ekibi Lille'e 1-0'lık şok bir yenilgi alan Real Madrid, turnuvanın üçüncü haftası kapsamında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Santiago Bernabeu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma 22 Ekim Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.