Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki puan kaybı sonrası flaş tespit: Gecenin özeti bu görüntüde | Lig için iyi değil

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Dusan Tadic'in golüyle 1-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, ikinci devrenin başlamasından 3 dakika geçmesinin ardından Holse'nin golünü önleyemedi ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 58. dakikada Allan Saint-Maximin ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna sürdü. Portekizli çalıştırıcının bu hamlesinin ardından 63'te sahneye Maximin çıktı ve sarı - lacivertliler 2-1 öne geçti.

Son dakikalara girilirken Fenerbahçe kalesindeki baskısını artıran Samsunspor, 88. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 2-2'yi buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahdan 1'er puanla ayrıldı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, 17 puan ve 1 maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı. Samsunspor ise 19 puanla 3. basamakta yer buldu.

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Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

Uğur Meleke: Futbol rakiple oynanan bir oyun

İstanbul’un üç büyüğü, bu sezon derbiler dışında toplam 4 maçta puan kaybettiler: Galatasaray Kasımpaşa’ya, Beşiktaş Antep’e, Fenerbahçe de Göztepe ve Samsun’a... Esasında bu bir lig için iyi haber değildir, çünkü bir turnuvanın kalitesini büyükler değil, orta sınıf belirler. Samsun bu anlamda ligin yüz aklarından. Beşiktaş’a karşı da, Fenerbahçe’ye karşı da büyük takım davranışı gösterdiler. Dün de özellikle kanattan (ortalarla değil) paslarla defalarca zorladılar misafir ekibi. İki gol attılar, iki kez Livakovic’e takıldılar. Dimata’nın da bir net pozisyonu var bloklanan.

ORTALARI ÖNLEYEMEDiLER

Fenerbahçe içinse günün özeti bence maç önü röportajında gizliydi: Bein muhabiri, Mourinho’ya “Samsun’un kanat akınlarında yerden ortalarına karşı bir önlem alıp almadığını” sordu. Mourinho önce soruyu anlamadı, sonra da “Ortaları önlemek” dedi kısaca. Önleyemediler. Samsun’un ilk golü böyle geldi, ikincisinde de kafayla bir pastı yine Soner’e atılan. Mourinho’nun rakip analizi konusunda eksik kaldığının kanıtı gibi oldu goller. Oysa futbol, rakiple oynanan bir oyun.

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Fırat Aydınus: Samsun’un 2. golünde el de yok, faul de

Rize bölgesi hakemi Muhammet Ali Metoğlu geçen hafta Gaziantep-Beşiktaş maçında disiplin ve teknik hataları ile tenkit edilmişti. Kendisinin vermediği, var hakeminin desteği ile verdiği penaltı sonrası bu hafta Samsun-Fenerbahçe gibi zorlu bir maça atandı. Metoğlu, ‘devamlı hareketli olayım’ düşüncesiyle maç boyunca olmadık bölgelere koşular yaptı. Bu tamamen heyecanın yansımaları idi. Genç hakem 12. kuralda da büyük bir zafiyet gösterdi. Fred’e yapılan müdahalede Ntcham’a ve Fred‘in Ntcham‘a yaptığı müdahalede Fred’e çıkan kartların gecikmesi, önce Satka’ya sonra aldığı uyarı ile iptal edip sarı kartı Ntcham’a göstermesi tamamen deneyimsizliğinin, acemiliğinin göstergesiydi.

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TADİC’İN PENALTISI ÖNCESİ OFSAYT KARARI DOĞRU

Tadic’e verdiği penaltı doğru ama öncesinde ofsayt olduğundan dolayı ile oyunun en direkt serbest vuruş ile başlaması doğruydu. İkinci yarı verdiği-vermediği fauller ve kartlarla dağılma emareleri gösterdi. Maç kontrolünden çıktı diyeceğim ama hiç girmedi ki! Hele bir an var ki, futbolcuya sarı kart gösterirken, o farkında olmadan topun oyuna girmesi, o anda kalecinin elinde ikinci bir top olması ve onu ceza sahası içine doğru atması, ikinci topla oyunun devam etmesi gerçekten Metoğlu için çok kötü bir görüntüydü.

MAÇ BOYUNCA O KADAR ÇOK HATA YAPTI Kİ

75. dakikada Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonda Amrabat’ın kolu doğal konumda, devam kararı doğru. Hakem karşılaşma boyunca maalesef kart, faul, taç, korner ve aut kararlarında o kadar hata yaptı ki. Üstüne doğru koşarak gelenlere ve el kol ile itiraz edenlere o kadar kayıtsız kaldı ki... Ama ben Metoğlu’dan ziyade bu kötü performansına rağmen ona görev verenleri eleştiririm. Bir hakemin daha özgüvenini sekteye uğrattılar.

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EN-NESYRİ’NİN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Samsunspor’un ikinci golünden önce Fenerbahçe önce el sonra faul beklentisi içine girdi; bana göre elle oynama da yok, İrfan Can’a yapılan bir faul de. Gol nizami. Hele hele VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değil. Fenerbahçeliler maçın son anlarında hava topuna yükselen Youssef En-Nesyri’ye yapılan hareketin faul olduğunu savundu ama o müdahale penaltıyı gerektirmez. VAR’ın da karışabileceği bir pozisyon değildi.