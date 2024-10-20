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Fenerbahçe'de gol öncesi faul itirazı! Samsunspor cephesi ise penaltı bekledi

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig
Fenerbahçede gol öncesi faul itirazı Samsunspor cephesi ise penaltı bekledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 21:18

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 2-2 berabere kalırken maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Samsunspor, karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı bekledi.

Müsabakanın 75. dakikasında Landry Dimata ceza sahasında şutunu çekti ancak Sofyan Amrabat topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Önce vücudunu topa siper eden Faslı futbolcu sonrası ise boşta kalan topu uzaklaştırdı.

Samsunsporlu futbolcular, Sofyan Amrabat'tan seken topun ardından maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu'na penlatı itirazlarında bulundu ancak sonuç değişmedi.

Fenerbahçede gol öncesi faul itirazı Samsunspor cephesi ise penaltı bekledi

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GOL ÖNCESİ FAUL İTİRAZI

Samsunspor karşısında skoru koruyamayan Fenerbahçeli futbolcular, Soner Aydoğdu'nun attığı ikinci golün ardından faul itirazı yaptı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Soner Aydoğdu'nun attığı golden hemen önce rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile görüştü ve pozisyonda faul olmadığını belirterek orta sahayı gösterdi.

Sarı lacivertlilerin milli yıldızı İrfan Can kahveci gol kararına itirazının ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçede gol öncesi faul itirazı Samsunspor cephesi ise penaltı bekledi

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#Fenerbahçe#Samsunspor#Süper Lig

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