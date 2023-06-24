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Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip! Başkan açıkladı

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Süper Lig
Samsunspor, Taylan Antalyalıya talip Başkan açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 15:10

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini açıkladı.

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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya talip oldu.

Başkan Yüksel Yıldırım, geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren oyuncuyu istediklerini açıkladı.

'İLK GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

TRT Spor'a konuşan Yıldırım, "Taylan Antalyalı ile ilgileniyoruz. İlk görüşmeyi gerçekleştirdik" dedi.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mukavelesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, başkent temsilcisinde 32 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Süper Lig

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