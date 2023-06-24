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Andrea Pirlo, Serie A'ya geri dönüyor! Yeni takımı...

Güncelleme Tarihi:

#Andrea Pirlo#Lecce#İtalya Serie A
Andrea Pirlo, Serie Aya geri dönüyor Yeni takımı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 14:16

Geçen sezonu Fatih Karagümrük'ün başında geçiren ve ligin bitimine 3 maç kala karşılıklı anlaşma sonucu takımdan ayrılan Andrea Pirlo, İtalya Serie A'ya geri dönüyor.

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Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo, İtalya Serie A'ya geri dönüyor. Daha önce Serie A devi Juventus'u çalıştıran Pirlo'nun Lecce'nin başına geçmesi bekleniyor.

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İtalyan basınında yer alan haberde Lecce'nin 44 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Haberde Lecce hocalığı için Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo isimlerinin de geçtiği belirtilirken Pirlo'nun kulüp yöneticileriyle iyi ilişkiler içinde olduğu ve bu sebeple bir adım önde olduğunun altı çizildi.

Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkan Andrea Pirlo, 1.29 puan ortalaması yakalamış ve Spor Toto Süper Lig'de topladığı 51 puanla ligi 7. sırada tamamlamıştı.

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#Andrea Pirlo#Lecce#İtalya Serie A

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