×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım, Fransa'dan yanıt bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Fransa#Dunkerque
Samsunspor Başkanı Yıldırım, Fransadan yanıt bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 10:20

Dunkerque Kulübü’nü satın almak isteyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa’dan yanıt bekliyor

Haberin Devamı

Fransa'dan Dunkerque Kulübünü satın almak isteyen, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son teklifini yaptığını ve gelecek hafta sürecin sonlanmasını umduğunu belirtti.

SON TEKLİF YAPILDI

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransadan USL Dunkerque Kulübünü satın almak istediğini söyledi. Championnat National’da (Ulusal Lig 1) sezonu ikinci sırada tamamlayarak Ligue 2ye yükselen Fransız ekibiyle dört aydır pazarlık yaptığını belirten Başkan Yıldırım, "Son teklifimizi verdik. En geç önümüzdeki hafta bu işi bitiririz" diyerek satın alma sürecinin sonlanmasını umduğunu söyledi.

YANIT BEKLENİYOR

Yüksel Yıldırım, Fransada ilk olarak Ligue 2den Valenciennes ile görüştüğünü, pazarlık yaptığını, fiyatta anlaşamayınca görüşmeleri durdurduğunu ifade etti. Ligue 2den takım alamayınca Ligue 3e yöneldiğini belirten Yıldırım, Dunkerque ile görüşmeye başladım. Onlar da Ligue 2ye yükseldi. Uzun süredir temastayız. Kulübü baştan aşağı denetledik. Son teklifimizi de verdik. Beklemedeyiz artık dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBurak Yılmaz yeni görevi için gün sayıyor Beşiktaşa dönecek...Burak Yılmaz yeni görevi için gün sayıyor! Beşiktaş'a dönecek...Haberi görüntüle

BAŞKA ÜLKELERE DE BAKIYOR

Fransanın yanı sıra Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerinde de kulüp baktığını sözlerine ekleyen Yüksel Yıldırım, acelesinin olmadığını, o ülkelerdeki futbol yapısını incelediğini, kulüpleri araştırdığını, uygun koşulların oluşması halinde takım satın alabileceğini söyledi. Yıldırım, Samsundan yurt dışına, yurt dışından Samsuna oyuncu değişiminin olacağı bir model oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

TÜRKİYE PROJESİ ERTELENDİ

Samsunspor dışında Türkiyeden bir kulüp daha almak istediğini ancak koşulların oluşmadığını hatırlatan Yıldırım, TFF 1. Ligde oynayan, taraftarı olmayan, camia baskısını hissetmeyen bir takım alma hedefim vardı. Asla Süper Lig hedeflemeyen,TFF 1.Ligde kalıcı olacak bir kulüp istiyordum. Süper Lig kadromuza giremeyen futbolcular orada oynayacaktı. Bazı kulüplerle temaslarımız oldu. Bazısı çok para istendiği, bazısı küme düşüldüğü için gerçekleşmedi. Bu proje biraz ertelenecek dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Fransa#Dunkerque

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA