Samsunspor Başkanı Yıldırım, Fransa'dan yanıt bekliyor

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Fransa'dan Dunkerque Kulübünü satın almak isteyen, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son teklifini yaptığını ve gelecek hafta sürecin sonlanmasını umduğunu belirtti.



SON TEKLİF YAPILDI



Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransadan USL Dunkerque Kulübünü satın almak istediğini söyledi. Championnat National’da (Ulusal Lig 1) sezonu ikinci sırada tamamlayarak Ligue 2ye yükselen Fransız ekibiyle dört aydır pazarlık yaptığını belirten Başkan Yıldırım, "Son teklifimizi verdik. En geç önümüzdeki hafta bu işi bitiririz" diyerek satın alma sürecinin sonlanmasını umduğunu söyledi.



YANIT BEKLENİYOR



Yüksel Yıldırım, Fransada ilk olarak Ligue 2den Valenciennes ile görüştüğünü, pazarlık yaptığını, fiyatta anlaşamayınca görüşmeleri durdurduğunu ifade etti. Ligue 2den takım alamayınca Ligue 3e yöneldiğini belirten Yıldırım, Dunkerque ile görüşmeye başladım. Onlar da Ligue 2ye yükseldi. Uzun süredir temastayız. Kulübü baştan aşağı denetledik. Son teklifimizi de verdik. Beklemedeyiz artık dedi.

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BAŞKA ÜLKELERE DE BAKIYOR



Fransanın yanı sıra Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerinde de kulüp baktığını sözlerine ekleyen Yüksel Yıldırım, acelesinin olmadığını, o ülkelerdeki futbol yapısını incelediğini, kulüpleri araştırdığını, uygun koşulların oluşması halinde takım satın alabileceğini söyledi. Yıldırım, Samsundan yurt dışına, yurt dışından Samsuna oyuncu değişiminin olacağı bir model oluşturmayı amaçladığını vurguladı.



TÜRKİYE PROJESİ ERTELENDİ



Samsunspor dışında Türkiyeden bir kulüp daha almak istediğini ancak koşulların oluşmadığını hatırlatan Yıldırım, TFF 1. Ligde oynayan, taraftarı olmayan, camia baskısını hissetmeyen bir takım alma hedefim vardı. Asla Süper Lig hedeflemeyen,TFF 1.Ligde kalıcı olacak bir kulüp istiyordum. Süper Lig kadromuza giremeyen futbolcular orada oynayacaktı. Bazı kulüplerle temaslarımız oldu. Bazısı çok para istendiği, bazısı küme düşüldüğü için gerçekleşmedi. Bu proje biraz ertelenecek dedi.