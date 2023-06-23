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Son Dakika: Burak Yılmaz yeni görevi için gün sayıyor! Beşiktaş'a dönecek...

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#Burak Yılmaz#Beşiktaş#Şenol Güneş
Son Dakika: Burak Yılmaz yeni görevi için gün sayıyor Beşiktaşa dönecek...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 08:14

Türk futbolunun en çok iz bırakan futbolcuları arasında yer alan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında futbol hayatına son verdiğini açıklamıştı. A Milli Takım ve kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan eski futbolcunun bundan sonra neler yapacağı da merakla bekleniyordu. Burak Yılmaz yeni görevi için gün sayıyor.

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Vedanın ardından Burak Yılmaz'ın geleceği de merak konusu oldu. Eski milli futbolcunun gelecek dönemde ne yapacağı belli oldu.

Kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUYOR

BeIN Sports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kulüpten ayrılacağı öne sürülmüştü.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 96 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetmişti.

2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kaptanlığına kadar yükseldi.

Burak Yılmaz, 5 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında ŞENOL GÜNEŞ'le bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

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Burak Yılmaz açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benle alakası düşüncesi vardır. Tabi olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir."

 

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#Burak Yılmaz#Beşiktaş#Şenol Güneş

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