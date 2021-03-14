Şampiyonluğun yolu İstanbul’dan geçiyor

Ligde kötü günler geçiren Gençlerbirliği karşısında maçın kesin favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe’de Erol Bulut duruma el koyarak ”Rehavete kapılmayalım, ligde kolay maç yok” diyerek futbolcuları uyardı.

Konya deplasmanından galibiyet ve güzel futbolla dönerek moral bulan, hafta içinde de Caner Erkin’in affedilmesiyle Samandıra’da tam bir bütünlük sağlayan Erol Bulut, Gençlerbirliği karşısında işi tesadüfe bırakmayıp ciddiyetle oynayıp üç puanı almaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş derbisi öncesinde hava yakalamak için büyük önem atfedilen bugünkü Gençlerbirliği maçında bir süredir takıdan ayrı kalan Gustavo, Caner‘in derbi öncesi maç eksikliklerini gidermek için de bir fırsat maçı olarak görülürken, şanssızlığını kırıp gollerini sıralayamayan Samatta için de bu maçın bir çıkış maçı olması hedefleniyor.

ŞAMPİYONLUK İSTANBUL’DAN GEÇİYOR

Ligde kalan 12 maçın 7’sini iç sahada oynayacak olan Fenerbahçe bu yıl bu sezon evindeki başarısızlığını silmenin peşinde. Evinde oynadığı 14 maçın 5’ni kaybeden, 2’nde berabere kalan Fenerbahçe bundan sonra içerde oynayacağı her maçı kazanıp ipi göğüslemeyi hedefliyor.

SIRADAN DERBİ DEĞİL ŞAMPİYONLUK VİRAJI

Fenerbahçe cephesi önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine şampiyonluk virajı gözüyle bakıyor. Hem ikili averajda hem de puan farkının kapanmasında bu maçın önemi ön plana çıkarken, milli aradan önceki bu maçtan mutlak 3 puanla dönülmekten baka bir düşünce yok.

KADIKÖY’DE 5 MAÇ

Zira ligde bundan sonra oynanacak 12 karşılaşmanın 7’si İstanbul’da. Gençlerbirliği, Denizli, Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurum ve Sivas maçlarını Kadıköy’de oynayacak olan Fenerbahçe, ayrıca İstanbul takımlarından Beşiktaş ve Başakşehir ile rakip statlarda karşılaşacak.

FENERBAHÇE’NiN KALAN MAÇLARI

Gençlerbirliği · Beşiktaş (d) · Denizlispor · Yeni Malatya (d) · Gaziantep · Başakşehir (d) · Kasımpaşa · Alanyaspor (d) · BB Erzurum · Ankaragücü (d) · Sivasspor · Kayserispor (d)

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