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Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz gece ve şoke eden skorlar! 11 gol, yarı finale yükselen takımlar ve yaşananlar...

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#PSG
Şampiyonlar Liginde sürpriz gece ve şoke eden skorlar 11 gol, yarı finale yükselen takımlar ve yaşananlar...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 08:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Borussia Dortmund ile Atletico Madrid karşı karşıya gelirken, Barcelona ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı. Sürpriz sonuçların yaşandığı gecede yarı finale yükselen iki ekip belli oldu. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Devler Ligi'nde çeyrek final rövanş haftasına girildi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile La Liga devi Atletico Madrid kozlarını paylaşırken, Katalan takımı Barcelona ile Ligue 1 devi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken eşleşmelerden olan Atletico Madrid - Borussia Dortmund karşılaşmasında gülen taraf Alman temsilcisi oldu.

Şampiyonlar Liginde sürpriz gece ve şoke eden skorlar 11 gol, yarı finale yükselen takımlar ve yaşananlar...

İspanya'da 2-1 tamamlanan ilk maçın dezavantajı ile sahaya çıkan Dortmund, ilk yarıda Brandt ve Maatsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

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Atletico, Hummels'in kendi kalesine ve Angel Correa'nın golleriyle eşitliği sağladı. Temponun arttığı mücadelede Alman sarı-siyahlılar, Niclas Füllkrug ve Marcel Sabitzer'in üst üste kaydettiği gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

Atletico Madrid'de kaleci Oblak, kritik kurtarışlarıyla farkı önlerken maç da bu skorla tamamlandı.

Toplamda 5-4 skor üstünlüğü olan Borussia Dortmund, yarı final bileti aldı.

PSG FARK ATTI, TURLADI

Çeyrek final ilk maçını 3-2 kazanan Barcelona, rövanşta Paris Saint Germain'i ağırladı.

Sahasında ilk maçta İspanyol temsilcisine 3-2 kaybeden Paris Saint-Germain, Barcelona ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi 12. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 29. dakikada Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Şampiyonlar Liginde sürpriz gece ve şoke eden skorlar 11 gol, yarı finale yükselen takımlar ve yaşananlar...

Fransız ekibinde Ousmane Dembele ilk maçın ardından bu maçta da fileleri havalandırarak eşitliği sağladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan PSG, Vitinha ve Mbappe'nin golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Paris ekibi 89. dakikada Mbappe ile bir gol daha bularak sahadan 4-1 galip ayrıldı. Toplamda 6-4 skor üstünlüğü olan PSG yarı finale yükseldi.

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Ev sahibi Barcelona'da Teknik Direktör Xavi de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçların ardından yarı finalde ilk eşleşme Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda bugün TSİ 22.00'de Bayern Münih - Arsenal, Manchester City - Real Madrid maçları oynanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#PSG

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