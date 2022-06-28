Şampiyon jokey Özcan Yıldırım’dan tüm babalara çağrı: "Kızlarınızı okula gönderin"

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Gazi Koşusu’nu kazanarak ‘Yılın en başarılı jokeyi’ unvanını kazanan Özcan Yıldırım, yarıştan sonra Hürriyet’e yaptığı açıklamalarla bütün kadınların kalbini de fethetti. 96. Gazi Koşusu’nu dişi tay Secret Power’la kazandıktan sonra duygulanan tecrübeli jokey, başarısını önce Siirt’ten gelip yarışı hipodromdan ağlayarak izleyen annesi Ayfer hanıma, kızı Ela’ya, kız kardeşi Dilek’e sonra da tüm kadınlara armağan etmesi ülke genelinde büyük sempati toplamasını sağladı. Özcan Yıldırım zaferinin ardından yaptığı “Kupayı tüm kadınlarımıza armağan ediyorum” açıklamasına da açıklık getirdi:

KIZ KARDEŞLERİM BENİM CANIM

“Ben Siirt’in Meydandere Köyü’nde doğdum, annemin 15 evladından biriyim. 7 kız kardeşimin de okumasını sağladım. Ama bir gerçek var ki; başarılı olamasaydım kız kardeşlerim 16 yaşında evlenmiş olacaktı. Buna engel olabildiğim için onların okumasına destek olabildiğim için çok mutluyum. Kız kardeşlerim benim canım, hepsi benim şans meleklerim. Babalar, ağabeyler mutlaka kız çocuklarını okula göndersinler.” Şampiyon jokey bu sözlerinin ardından ‘Baba Beni Okula Gönder’ seferberliğinin yüzü olan kardeşi Dilek Yıldırım’ın fotoğrafının kullanılmasını özellikle rica etti.

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UZUN MÜCADELELER SONRASI KAZANDIM

Herkesin hayalini süsleyen Gazi Koşusu’nu uzun mücadeleler sonrasında kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, “Yarışseverlerin hipodroma akın edip, tarihi değeri olan bu yarışa tanıklık etmesinden çok etkilendim. Bu kalabalık Atatürk’ün ‘At yarışları modern toplum için sosyal bir ihtiyaçtır’ sözünü aklıma getirdi. Yarış öncesinde hipodromun Ulu Önder Atatürk’ün bir bahçesi olduğunu hissettim ve onun çiçekleri olan kadınların gelip yarışı izlemesi günün en heyecan verici yanıydı. Bir bahçe varsa o bahçenin çiçekleri kadınlardır” dedi.

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ATIM HALKIN PRENSESi GERÇEK BiR ŞAMPiYON

Dişi Tay Deneme Koşusu’nu kazandıktan sonra “Bu yıl annelerin yılı olacak” dediğini hatırlatan Özcan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben, doğulu bir ailenin 15 çocuğundan biriyim. Annelerin zor şartlarda evlatlarını yetiştirdiğini biliyorum. Bu nedenle kadınlara karşı saygım çok fazla. Belki de o yüzden yarışı bir dişi atla kazanmam nasip oldu. Çünkü dişi atlar bu büyük koşuyu çok nadir kazanıyor. Ancak Secret Power çok uzun aksiyonlu, önünde kim olursa olsun onu geçmeyi isteyen yüreği, ciğeri büyük bir kısrak. Kimseyi dinlemez, yine bütün erkekleri geride bıraktı ve halkın prensesi olduğunu ilan etti.”

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Dişi bir tay olan Secret Power ile 96. Gazi Koşusu’nu kazanan şampiyon jokey Özcan Yıldırım “Kadınlara olan saygım çok fazla. Belki de bu yüzden yarışı bir dişi atla kazanmam nasip oldu” diye konuştu.

‘ÜÇLÜ TAÇ’LA BiRLiKTE TARiHE GEÇEBiLiR

Dişi Tay Deneme Koşusu’nun ardından Gazi Koşu’sunu da kazanan Secret Power, Ankara Koşusu’nda da galip gelirse Triple Crown (Üçlü Taç) yapacak. Secret Power, 24 Eylül’deki Ankara Koşusu’nu kazanırsa, Minimo’dan sonra Triple Crown yapan 2. dişi tay olacak. Toplamda ise bu başarıya ulaşan 9. safkan olacak.

SON 20 YILDA BAŞARAN ÇIKMADI

Daha önce 1970 yılında Sadettin, 1971’de Minimo, 1973 Karayel, 1983 Seren 1, 1985 Uğurtay, 1986 Hafız, 1996 Bold Pilot ve 2001 yılında Grand Ekinoks isimli taylar Triple Crown yaparken sonraki 20 yılda bunu başarabilen olmadı.

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SECRET POWER GAZi’Yi KAZANAN 27. DiŞi TAY

Secret Power ile Gazi’yi kazanan Özcan Yıldırım, Türk atçılığının derbisinde ilk kez zafer yaşadı.

Gazi Koşusu’nda en son 1999’da 2 dişi tay (Bartrobel-Talaria) yarışı ilk 2’de tamamlarken 23 yıl sonra aynı olay tekrarlandı. (Secret Power-Mucize Kız)

Secret Power 96 yıl içerisinde Gazi Koşusu’nu kazanmayı başaran 27. dişi tay oldu.

Özcan Yıldırım, kız kardeşi Dilek Yıldırım, Doğan Gazetecilik ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin düzenlediği ‘Baba Beni Okula Gönder’ seferberliğinin slogan yüzüydü.