Son Dakika: 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı 'Secret Power' kazandı!

96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04’lük derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 senelik aranın ardından seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve baştan sona büyük heyecana sahne olan yarışı, Emrah Karamazı’nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan, 2.31.04’lük derecesiyle kazandı. 96’ncı Gazi Koşusu’nda 2’nciliği Mucize Kız, 3’üncülüğü Sigoş elde ederken, yarışı Final Dance isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

ÖZCAN YILDIRIM’IN İLK GAZİ KOŞUSU ZAFERİ

96’ncı Gazi Koşusu’nda foto finişi ilk sırada geçerek zafere ulaşan Secret Power isimli safkanın jokeyi Özcan Yıldırım, kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde etti. 1985 doğumlu Yıldırım, bu zaferle birlikte Ahmet Çelik’in 7 senedir sürede gelen şampiyonluk serisini de bitirmiş oldu.

YILDIRIM: 20 YILLIK MESLEĞİMDE HER SENE BEKLİYORDUM

Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Özcan Yıldırım, tarif edilemez duygular yaşadığını aktararak, “Bu atmosferde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarışı kazanmak benim için hasretle beklenen bir yarıştı. 20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum. Bu güne kısmetmiş, çok gururluyum” dedi.

KARAMAZI: RÜYA İÇİNDE HİSSEDİYORUM

Secret Power’ın sahibi olan Emrah Karamazı ise rüya içinde hissettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“20 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. 20 yıldır bugün için koşuyoruz. Bugüne nasip, kısmet oldu. Apayrı bir sevinç ve mutluluk. 2 aydır bunun stresindeyiz artık doya doya keyfini süreceğim.”

AHMET ÇELİK'İN SERİSİ SONA ERDİ

Gazi Koşusu’nu üst üste 7 kez kazanan Ahmet Çelik'in serisi bu yarışla birlikte sona erdi.

Ahmet Çelik, 2015’ten beri Gazi Koşusu’nda zirveyi kimseye bırakmamıştı. Yarışçılık tarihine geçen usta jokey sırasıyla; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla derbiyi kazanmıştı.

VELİEFENDİ KAPILARINI AÇTI

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açtı.

Yarışı kazanan at, sahibine tarihi bir gururun yanı sıra birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretliyle birlikte 3 milyon 859 bin 700 lira kazandırıyor. Kazanan atın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise yetiştiricilik primiyle birlikte para ödülü 4 milyon 578 bin 450 liraya ulaştı. İngiliz safkanlarının yarış hayatlarında sadece 3 yaşına geldiklerinde bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metre mesafede ve çim pistte yapılıyor.

VELİEFENDİ DOLDU TAŞTI

Veliefendi Hipodromu'nda 96'ncısı gerçekleştirilecek olan Gazi Koşusu öncesinde binlerce yarışseverler, yarışı tribünlerden izleyebilmek için hipodromda ciddi bir kalabalık oluşturdu.

19’u erkek, 3’ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşu öncesinde yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi'ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi. Gazi Koşusu'nun tekrardan seyircilere açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran kişiler, Türkiye Atçılık Tarihi'nde çok önemli bir yere sahip olan bu koşuya tanıklık etmek istediklerini vurguladılar.

