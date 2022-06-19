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Şampiyon Fenerbahçe Beko'da baş döndüren hareketlilik! Gherardini, görevini Yannier’e devrediyor

#Fenerbahçe#Gherardini#Yannier
Şampiyon Fenerbahçe Bekoda baş döndüren hareketlilik Gherardini, görevini Yannier’e devrediyor

ING Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

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Takımı şampiyon yapan koç Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıran ve Dimitris İtoudis’i açıklaması an meselesi olan sarı lacivertlilerde dün önemli bir görev değişikliği duyurusu yapıldı. 2014 yılından bu yana ‘Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri’ unvanıyla çalışan Maurizio Gherardini, 1 Temmuz’da görevini, yardımcısı Derya Yannier’e devredecek. Gherardini, 1 Temmuz’dan itibaren ‘Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü’ unvanıyla görev yapacak. İsrail basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Beko, Türk pasaportu da bulunan ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin’i almaya çok yakın.

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STARKS GiTTi, WiLBEKiN GELiYOR 

Sarı lacivertlilerin, daha önce A Milli Takımımızda da oynayan 29 yaşındaki Wilbekin için Maccabi Tel Aviv’e bir miktar para ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon THY Euroleague’de 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Öte yandan Fenerbahçe’nin sezon ortasında transfer ettiği ABD’li Markel Starks Darüşşafaka ile anlaştı.

 

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#Fenerbahçe#Gherardini#Yannier

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