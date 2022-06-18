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Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic gitti, Dimitris Itoudis geliyor

#Fenerbahçe Beko#Aleksandar Djordjevic#Dimitris Itoudis
Son dakika: Fenerbahçe Bekoda Aleksandar Djordjevic gitti, Dimitris Itoudis geliyor

F.Bahçe, şampiyon olmasına karşın Sırp çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe Beko’nun, CSKA Moskova’dan ayrılan Dimitris Itoudis’i başantrenörlük görevine getirmesi bekleniyor.

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ING Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko’da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILACAK

Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe Beko’nun, CSKA Moskova’dan ayrılan Dimitris Itoudis’i başantrenörlük görevine getirmesi bekleniyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve Yunan başantrenör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde ederken ve iki kez EuroLeague’de yılın antrenörü seçilmişti.

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#Fenerbahçe Beko#Aleksandar Djordjevic#Dimitris Itoudis

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