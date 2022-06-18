Son dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic gitti, Dimitris Itoudis geliyor

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ING Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Beko’da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILACAK

Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe Beko’nun, CSKA Moskova’dan ayrılan Dimitris Itoudis’i başantrenörlük görevine getirmesi bekleniyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve Yunan başantrenör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde ederken ve iki kez EuroLeague’de yılın antrenörü seçilmişti.