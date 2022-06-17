Son dakika: Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt'ten çarpıcı açıklama: "Futbolu bırakabilir"

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Fenerbahçe'de uzun zamandır kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında konuşan menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun geleceği dair önemli açıklamalar yaptı.

Sarı lacivertli takıma büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil, İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı kalırken bir daha forma yüzü göremedi.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan sarı lacivertliler kötü gidişatın ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayırırken takımın başına eski oyuncusu ve teknik direktörü İsmail Kartal'ı getirmişti.

KARTAL İLE TARTIŞINCA KADRO DIŞI KALDI

Takımın başına geçtikten sonra oyuncularla yakından ilgilenen ve birçok yıldızın performansının yükselten Kartal, Fenerbahçe ile ligi ikinci bitirirken bunu Mesut Özil'siz yapmıştı.

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İsmail Kartal'la tartışma yaşayan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalırken aylardır forma yüzü görmedi.

JORGE JESUS DA İSTEMEDİ

Kartal'ın yerine gelen Jorge Jesus'un Mesut Özil'le ilgili olarak ne kadar vereceği merak edilirken deneyimli çalıştırıcı imza töreninde yaptığı açıklamayla yıldız oyuncunun kadro dışı kararının devam edeceğini belirtmişti.

Basın toplantısında Özil hakkında konuşan Jesus, "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' sözleriyle oyuncuyu kadroda istemediğini ifade ederken yönetim de Özil ile yolları ayırmak için menajeriyle görüştü.

"KALMAK İSTİYORUM" MESAJINA OLUMLU YANIT ALAMADI

Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Özil ise "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla." sözleriyle takımda kalmak istediğini yönetime bildirse de Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş alamadı.

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"SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE İKİ YIL DAHA VAR AMA...."

Oyuncunun geleceği hakkında Telegraph konuşan Menajer Erkan Söğüt, Özil'in Fenerbahçe'den başka bir kulüpte oynamak istemediğini ve mecbur kalırsa emekli olabileceğini söylerken "Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ama mecbur kalırsa başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek. Başka kulüpte oynamaz." açıklamasını yaptı.

"PROFESYONEL BİR E-SPOR OYUNCUSU OLACAK"

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra e-spor'a yöneleceğini de kaydeden Erkan Söğüt, "Mesut Özil futbolu bıraktığında e-spor'a yönelecek ve belki de profesyonel bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten çok iyi ve bir gün rekabet ederse şaşırmam." ifadelerini kullandı.

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MESUT ÖZİL'İN KARİYERİ

Mesut Özil'in hayatı ailesinin Almanya'ya göç etmesiyle şekillendi. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç etti. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Alman Milli Takımı'nda forma giydi.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilen Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel Futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.500.000 Euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

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2021'in devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Mesut Özil'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.