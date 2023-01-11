Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Samet Akaydin'in eski hocası Cüneyt Dumlupınar transferi değerlendirdi: "Fenerbahçe'de yeni Lugano olur"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Cüneyt Dumlupınar
Samet Akaydinin eski hocası Cüneyt Dumlupınar transferi değerlendirdi: Fenerbahçede yeni Lugano olur
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 00:34

Samet Akaydin’i Adana Demirspor’a aldıran dönemin Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini Süleyman Arat’a değerlendirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncu Samet Akaydin’i Adana Demirspor’a aldıran dönemin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, üzerinde büyük emeği olan eski futbolcusunu Hürriyet'ten Süleyman Arat'a şöyle değerlendirdi:

"Ben Karagümrük’ü çalıştırırken Samet Urfa'da oynuyordu. Ziraat Türkiye Kupası play-off yarı finalinde rakip olduk. O maçta beğendim ve Adana Demirspor'da göreve gelince o Keçiören’e geçmişti. Alınmasını istedim. Çok kısa süre içinde büyük bir aşama gösterdi. Bundan çok mutlu oluyorum. Dilerim daha iyi noktaya gelir."

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Adana Demirsporda Samet Akaydin transferini duyurduFenerbahçe, Adana Demirspor'da Samet Akaydin transferini duyurduHaberi görüntüle

28 yaşındaki milli savunmacının hırslı yapısına dikkat çeken Dumlupınar, "Samet’in hırslı bir yapısı vardır, hava toplarına geçit vermez, topa oyuna hızlı sokmakta çok yeteneklidir, sürpriz goller atar, çok karakterlidir, adam gibi adamdır. Herkesle arası iyidir, esprilidir, takımın enerjisini yükseltir. Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santraforun ensesinde hissettirmesidir. Asla santrafora nefes aldırmaz. Tabii ki 1-2 maçta bunlar gerçekleşmez ama ben hırsıyla, ateşleyici yanı ve golleriyle Fenerbahçe’nin aranan kanı, simge futbolcusu ‘yeni Lugano’su olur’ diyorum." sözleriyle oyuncunun sarı lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

F.Bahçede İrfan Can Kahveci PFDKya sevk edildiF.Bahçe'de İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildiHaberi görüntüle

ÇEVRESİNDE ÇOK SEVİLİYOR

Trabzonlu emekli memur Mustafa Bey'le, ev hanımı Cevriye Hanım'ın oğlu olan Samet Akaydın; mütevazı karakterli, esprili kişiliğiyle çocukluk çevresinde ve oynadığı tüm kulüplerde sevilmiş ve iz bırakmış bir isim.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Cüneyt Dumlupınar

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020