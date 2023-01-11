Samet Akaydin'in eski hocası Cüneyt Dumlupınar transferi değerlendirdi: "Fenerbahçe'de yeni Lugano olur"

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Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncu Samet Akaydin’i Adana Demirspor’a aldıran dönemin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, üzerinde büyük emeği olan eski futbolcusunu Hürriyet'ten Süleyman Arat'a şöyle değerlendirdi:

"Ben Karagümrük’ü çalıştırırken Samet Urfa'da oynuyordu. Ziraat Türkiye Kupası play-off yarı finalinde rakip olduk. O maçta beğendim ve Adana Demirspor'da göreve gelince o Keçiören’e geçmişti. Alınmasını istedim. Çok kısa süre içinde büyük bir aşama gösterdi. Bundan çok mutlu oluyorum. Dilerim daha iyi noktaya gelir."

28 yaşındaki milli savunmacının hırslı yapısına dikkat çeken Dumlupınar, "Samet’in hırslı bir yapısı vardır, hava toplarına geçit vermez, topa oyuna hızlı sokmakta çok yeteneklidir, sürpriz goller atar, çok karakterlidir, adam gibi adamdır. Herkesle arası iyidir, esprilidir, takımın enerjisini yükseltir. Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santraforun ensesinde hissettirmesidir. Asla santrafora nefes aldırmaz. Tabii ki 1-2 maçta bunlar gerçekleşmez ama ben hırsıyla, ateşleyici yanı ve golleriyle Fenerbahçe’nin aranan kanı, simge futbolcusu ‘yeni Lugano’su olur’ diyorum." sözleriyle oyuncunun sarı lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.

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ÇEVRESİNDE ÇOK SEVİLİYOR

Trabzonlu emekli memur Mustafa Bey'le, ev hanımı Cevriye Hanım'ın oğlu olan Samet Akaydın; mütevazı karakterli, esprili kişiliğiyle çocukluk çevresinde ve oynadığı tüm kulüplerde sevilmiş ve iz bırakmış bir isim.