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Son dakika: Fenerbahçe, Adana Demirspor'da Samet Akaydin transferini duyurdu

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#Fenerbahçe#Transfer#Samet Akaydin
Son dakika: Fenerbahçe, Adana Demirsporda Samet Akaydin transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 19:06

Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Ocak ayı transfer döneminde çalışlarına hız veren Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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Samet Akaydin'İN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Samet Akaydin

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