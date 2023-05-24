Samet Akaydin: Son 1 haftam zehir oldu

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Fenerbahçeli futbolcular Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor'u yenerek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Kupayı kazanmak istediklerini, ligde ise son ana kadar mücadele edeceklerini kaydeden Ferdi Kadıoğlu, "Güzel bir pozisyondu. Aslında ilk pozisyonda atmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bundan sonra o maça odaklanmamız gerekiyor. Son haftalarda gol ve asist anlamında iyi gidiyorum. Sivasspor'a karşı 3 maçta 3 golüm var. Benim için güzel bir durum. Sezon başında da rolüm önemliydi ama gol anlamında öne çıkmıyordum. Bu anlamda mutluyum. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum çünkü savaştığımız hedeflerimiz var. Şu anda her şey mümkün. Kupada işler bizim elimizde, kazanabiliriz. Ligde Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Öyle olursa her şey mümkün olabilir." dedi.

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"İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"

Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda son maça çok konsantre bir şekilde gideceklerini söyleyen Samet Akaydin, "Hedefimiz finale kalmak değil kupayı almak. İnşallah başaracağız. Kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. İnanıyoruz kazanacağımıza. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık ve iyi oldu. Lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Lig elimizde değil, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Galatasaray puan kaybederse oraya çok ateşli bir şekilde gideriz. İnşallah sonu iyi olur." diye konuştu.

"HAYATIMDAKİ EN KÖTÜ HAFTAYDI"

Trabzonspor maçında yaşanan olayla ilgili çok dolu olduğunu belirten Samet, "Çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Son 1 haftam zehir oldu. Hayatımdaki en kötü haftaydı. Ben Allah'a havale ediyorum herkesi. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Bu futbola yakışmıyor, böyle şeyleri ayırt etmek lazım. Maç içinde ve sonrasında bir gerginlik olmadı. Maç sonunda gidip Trezeguet'e sarıldım. Ben Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım ki insanlar bana farklı gözle bakmasınlar. Hemşehrilerim bana farklı gözle bakmasın istedim. Maç içinde itiraz bile etmedim. Dediğim gibi Allah'a havale ediyorum." sözleriyle sitem etti.