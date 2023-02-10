Sam Adekugbe: Christian Atsu benim evimdeydi!

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Türkiye'yi derinden etkileyen deprem faciasına Hatay'da yakalanan Sam Adekugbe açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşı Christian Atsu'nun deprem gecesi evinde olduğunu belirten Sam Adekugbe'nin korku dolu geceye ilişkin sözleri dikkat çekti.

"CHRISTIAN ATSU BENİM EVİMDEYDİ"

deprem gecesi arkadaşlarıyla birlikte evinde olduğunu vurgulayan Sam Adekugbe, "Pazar akşamı Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığım sırada Deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve TV devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran, ağlayan, enkaz eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Ummadığınız şeyler. Sportif direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var." dedi.

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VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel, Fenerbahçe'den eski başkanını aradı ve yardıma ihtiyaç duyduğumuzu söyledi. Bizim için özel uçak ayarladılar. Biz otobüsle Adana'ya geldik. Adana'dan İstanbul'a da bu özel uçakla geldik"

"FİLM GİBİYDİ, YOL İKİYE AYRILDI"

"Yol ikiye ayrıldı. İnsanların dondurucu soğuk, yağmur ve yıldırım çarpması arasında bağırdığını duydum dışarı çıktığımda. Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek idman sahasın kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran insanlar, ağlayan insanlar. Enkazları eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı. Köprüler yıkıldı. 12 katlı gökdelenler tamamen çöktü. Sevdiklerini arayan aileler. Çocuklarını arayan ebeveynler. Anne babalarını arayan çocuklar. Bu sadece akıl almaz bir şeydi. Gerçekten beklemediğiniz bir şey"

"ATSU'NUN KURTARILDIĞINA DAİR HABERLER ŞÜPHELİ"

"Tesislere geldikten sonra hayatta kalanları aramaya katıldım. Atsu'nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybeti. Ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de"