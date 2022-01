Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

Haberin Devamı

Futbol fena halde hayata benzer. Sevinci, hüznü, birlikteliği, rekabeti, kavgası ile birlikte büyük acıları da içinde barındırır. Bir futbolcunun saha içinde yaşadığı ciddi bir sağlık olayı tüm ayrılıkları, renkleri ortadan kaldırabilir. Dünya, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda böyle bir ana tanık oldu.

Danimarka futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden olan Christian Eriksen, Haziran ayında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldikleri maçın 43. dakikasında kalp krizi geçirmiş ve ölümden son anda dönmüştü.

O saniyelerde tüm dünya ekran karşısında, başarılı futbolcunun ayağa kalkmasını bekliyordu. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından hızlıca hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki futbolcu, kalbine takılan pil sayesinde hayata tutunabildi. Bu haber futbolseverlerin, o ana tanık olan milyonların rahat bir nefes almasını sağladı. Peki Eriksen o günden sonra neler yaşadı, şimdi onu nasıl bir hayat bekliyor?

Şampiyonanın ilk maçında dakikalar 43'ü gösterdiğinde Eriksen, Finlandiya yarı sahasında fenalaşmıştı. Fotoğraf: AFP

INTER'E VEDA YOLCULUĞU

Haziran ayında yaşanan bu olayın ardından fiziksel ve duygusal rehabilitasyon sürecine giren Eriksen, Danimarka’daki evine çekilerek, yaşadığı zor süreci aşmaya odaklandı. Futbol otoritelerinin, yorumcuların ve futbolseverlerin tek bir gündemi vardı; yıldız futbolcu kariyerine İtalya'da devam edebilecek miydi?

Ocak ayında İtalyan ekibi Inter’e transfer olan Eriksen, aylar sonra yeniden Milano’ya dönüyordu ama bu sefer veda etmek için... Kente ayak bastığında büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftar adeta kendisini bağrına basmıştı.

Veda etmesi gereken insanların sayısını gören genç orta saha oyuncusu için veda konuşması hiç de kolay olmayacaktı. Duygu yüklü buluşmadan önce güç toplamak için üç yaşındaki oğluyla Milano şehrinin merkezinde bulunan Sempione Parkı'na gittiğinde, insanlar etrafını sarıyor, fotoğraf çektiriyor, sarılıyor ve ondan bol bol imza alıyordu.

Kendisini bağrına basan bu kentin havasını soluyan Eriksen, göstermek istemese de son derece üzgündü. Kalp rahatsızlığının ardından Inter kulübünün Appiano Gentile’deki tesislerine geldiği zaman yüzlerce Inter taraftarı adını haykırarak yeri göğü inletiyordu: “Haydi Eriksen haydi!..”

Eriksen, Inter kulübüne veda etmek için döndüğünde yüzlerce taraftar onu Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) binasında tezahuratlar eşliğinde selamladı. Fotoğraf: Alamy

SAN SIRO’YA BİR DAHA ÇIKAMAYACAĞINI BİLİYORDU

Tesislere geldiğinde çevresini saran kalabalıkla daha fazla duygulanan Eriksen herkese sağlıklı, bronzlaşmış ve toparlanmış görünmüştü. İtalyan basını onun döndüğünü yazıyordu.

Ancak o anda dahi Eriksen, Giuseppe Meazza Stadyumunda (San Siro) Inter formasını bir daha asla giyemeyeceğini biliyordu. Herkes olumlu düşünebilirdi fakat, İtalya’daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (CONI) kuralları kesindi. İtalya’da kalbinde pil olan bir futbolcunun sahaya çıkması mümkün değildi. Bu koşulların farkında olan Eriksen'in amacı takım arkadaşlarıyla, kendisini seven taraftarlarla son bir kez yan yana gelmekti.

Haberin Devamı

Dostlarının kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerini ve yeteneklerini öven konuşmalarını dinleyen Eriksen, bu duygusal bir ortamın içinde Inter’e veda ederek İtalya’dan ayrıldı.

📹 | VIDEO



Eriksen ritorna al Suning Training Centre 👇 pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

‘BUGÜN YOLLARIMIZI AYIRSAK BİLE, ARAMIZDA BOZULMAZ BİR BAĞ VAR’

La Gazzetta dello Sport’un geçtiğimiz haftalarda yayımladığı habere göre Inter, 29 yaşındaki futbolcunun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle durumunun rekabetçi antrenman koşullarına uygun olmadığı ve bu nedenle sözleşmesinin karşılıklı fesih edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca, “Inter camiası, futbolcusuna sarılıyor ve onun için en iyisini diliyor. Bugün Inter ve Eriksen’in yolları ayrılmış olsa da aramızda güçlü ve sarsılmaz bir bağ oluştu. En güzel anlar, goller ve zaferler, San Siro dışında kutlanan galibiyetler, mavi-siyahlıların tarihinde her zaman hatırlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

İTALYA NEDEN HASSAS?

İtalya’nın kalp sorunları yaşayan futbolcular konusundaki hassasiyetini anlamak için geçmişte yaşanan trajedileri hatırlamakta fayda var.

1977’de İtalya'nın Brescia şehrinde yer alan AC Perugia Calcio’nun orta saha oyuncusu Renato Curi, (24) Juventus'a karşı oynadığı maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün yarattığı büyük üzüntü İtalyan halkını yasa boğarken, AC Perugia’nın stadyumuna Renato Curi’nin adı verilmişti.

2012 yılında Livorno’da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Piermario Morosini'nin sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Haberin Devamı

2018 yılında ise Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori’nin (31) Udinese maçı öncesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük bir şok yaratmıştı.

Yaşanan bu travmalar nedeniyle, İtalyan futbolu sporcuların sağlığı konusunda oldukça sert yönetmeliklere sahip.

İTALYA’DA SAĞLIK SORUNU BULUNAN BİR SPORCUYA YER YOK

İtalya'da her oyuncu tıbbi yeterlilik testinden geçmek zorunda. Spor Kardiyoloji Komitesi (COCIS) tarafından yılda bir yapılan sağlık testlerinin sonucuna göre sporcuların yeşil sahalara çıkmasına izin veriliyor. COCIS’in kuralları ise açık: Kalbinde sorun olan bir sporcunun profesyonel düzeyde futbol müsabakalarına çıkamaz.

Haberin Devamı

Sadece raporun çıkması da tek başına yeterli değil; müsabakalar öncesinde sorumlu sağlık personeli her oyuncunun durumunu inceledikten sonra, sporcuların herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığına dair bir belge imzalamak zorunda. Eğer sporcu müsabaka esnasında herhangi bir sağlık sorunu yaşarsa, bundan belgeyi imzalayan sağlık görevlisi sorumlu tutuluyor.

Örneğin, 2004 yılında Inter Senegal asıllı orta saha oyuncusu Khalilou Fadiga’nın maça çıkmadan önce kalbinde sorun olduğu tespit edilince, sözleşmesini feshetmek durumunda kalmıştı. Bu kararın ardından Fadiga, İngiliz kulüpleri Bolton Wanderers FC, Derby County, Coventry City ve Belçika'daki üç kulüpte toplam 7 yıl top koşturdu.

‘ÜST DÜZEY ÖNLEMLERE RAĞMEN SORUN BULUNAMADI!’

Fakat, Eriksen’in yaşadığı durum diğer herkesten çok farklıydı. Ocak ayında Inter’e giden sağlık kontrollerinden geçen, İtalya ligi Serie A’da maçlara çıkan Eriksen’in Haziran ayına kadar kalbinden en küçük bir şikâyeti yoktu.

Dünyanın önde gelen spor kardiyologlarından ve Britanya Futbol Federasyonu'nun sağlık uzmanlarından oluşan kardiyoloji komitesi başkanı Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen’in yıllık ayrıntılı kontrollerden geçtiğini, alınan sonuçların “normal” olduğunu söylüyor. Bu nedenle uzmanlar, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun Finlandiya karşılaşmasında geçirdiği kalp krizinin nedenini bir türlü açıklayamıyor.

The Athletic'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sharma, “Hepimiz için bir şoktu. Kalbinde bir sorun olmadığını biliyorduk, ya da en azından elimizdeki verilere göre bunu bildiğimizi düşündük. Birdenbire ortaya çıkan bir durum. O gün neyin yanlış gittiğini gerçekten bilmiyoruz” açıklamalarında bulundu.

‘ONUN EN DOĞRU KARARI VERMESİNDEN BAŞKA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK’

Eriksen'in Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşadığı olayın ardından Danimarka milli takım antrenörü Kasper Hjulmand yaptığı açıklamada, “En iyi oyuncumuz, arkadaşımız ve takımımızın kalbi neredeyse ölmek üzereydi” diyordu. Takım doktoru ise sahada yaşananların ardından yaptığı açıklamada, “Onu bir süre için kaybetmiştik” demişti.

Eriksen’i 18 yaşında 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dâhil eden eski milli takım antrenörü Morten Olsen, The Athletic'e yaptığı değerlendirmede, Eriksen için en önemli şeyin hayatta ve sağlıklı olması olduğunu söyledi ve devam etti:

“Bugün, Eriksen ailesinin önündeki soru, bundan sonra ne olacağı. Futbola dönme kararını ise doktorlara sorması gerekiyor. Bu aşamadan sonra alacağı kararı ailesiyle konuşmalı; elbette kendisi ile baş başa kalıp kararını gözden geçirmeli. Bu güzel oyunu ve oyunu güzelleştiren sporcuları seven bizler için onun en doğru karar vermesini beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.”

HER GALİBİYETTE GÖZLER ERİKSEN’İ ARADI

Danimarka’da söz konusu milli takım olunca akan sular duruyor. Turnuvaları ve eleme maçlarını coşku ve heyecanla takip eden insanlar, Avrupa Şampiyonası'nın açılış karşılaşmasında yaşanan trajik olayı bir türlü atlatabilmiş değiller.

Özellikle turnuva devam ederken peş peşe alınan galibiyetler Danimarka halkının daha da kenetlenmesini sağladı. Yarı finale kadar yükselen Danimarka'nın her maçı taraftarlar ve Eriksen için moral oluyordu. Son 4'e kalan Danimarka, Britanya'ya kaybedip final şansını kaçırdığında dahi halk milli takımı ve Eriksen'i haykırıyordu.

Bu durum Dünya Kupası elemelerinde de devam etti. Eylül ve Kasım aylarında Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'ndaki eleme maçlarını muhteşem bir atmosferde oynayan Danimarka, F Grubunu lider tamamladı ve 2022 FIFA Dünya Kupası’na lider olarak katılma hakkı elde etti.

Her galibiyet büyük sevinç yaşatsa da herkes “takımın kalbi” Eriksen’in durumunu merak ediyor, bir yerlerden açıklama bekliyorlardı. Ama Eriksen tam anlamıyla inzivaya çekilmişti bir kere, kimse ondan haber alamıyor, atacağı adımları kestiremiyordu.

ADETA ORTADAN KAYBOLDU

Danimarkalı futbolseverler, 29 yaşındaki futbolcuyu eleme maçlarında statta görmek ve kendileri için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorlardı. Fakat, Eriksen bu süreç zarfında herhangi bir açıklama yapmadı. En son açıklaması, hayatını kurtaran müdahalenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı.

Danimarkalı bir yorumcu, “Adeta ortadan kayboldu. Bu gizemli hava, çeşitli söylentilere neden oluyor. Danimarkalılar onun iyi olduğundan emin olmak için kanlı canlı karşılarında görmek istiyor” demişti. Kamuoyu, Eriksen’in durumuna kenetlense de onu kendi haline bırakmaya ve rahatsız etmemeye çokça çaba gösteriyordu.

Onun önemini en iyi milli takım antrenörü Hjulmand özetledi: “Eriksen, olağanüstü yeteneğe sahip biri olmanın yanı sıra, kişisel hırsları olmayan sıradan bir insan. Bu nedenle medyanın dikkatini hiçbir zaman çekmedi. O sadece işine konsantre oldu; sahada kendisinden isteneni fazlasıyla vermeyi seçti.”

Ayrıca Hjulmand, onun iyileşme sürecini yakından takip ettiklerini ve hazır olduğu zaman milli takıma kabul edebileceklerini de ekledi.

‘ONUN İÇİN FUTBOL PARA İLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİLDİ’

Eski antrenörü Morten Olsen'e Eriksen’in sahalara dönüp dönmeyeceği sorulduğunda ise bu durumu, “O futbol oynamak istiyor” sözleriyle açıklıyor. Deneyimli teknik adam, hiç kuşkusuz Eriksen’i en iyi tanıyanlardan biri. Eriksen’i milli takıma kazandıran ve onunla yakından ilgilenen Olsen, onun futbolla kurduğu ilişkiyi ise şu sözlerle özetliyor:

“O her zaman antrenman sonrasında da sahada kalıp çalışan adamlardandı. Bu disiplin Ajax, Tottenham ve elbette Inter’de de hiç değişmedi. Sadece futbol oynamayı seven bir adamdan bahsediyoruz. Onun için futbol hiçbir zaman parayla ilgili bir şey değildi; sevdiği şeyi yapmaya devam eden bir adamın kararlılığıyla top koştururdu.”

‘DALEY BLİND’İ KENDİSİNE ÖRNEK ALABİLİR’

“Yaşananlardan iki hafta sonra Christian ile konuştuğumda onun tekrar oynamak istediğini anladım. Şimdilerde biraz antrenman yapıyor. Kafasında ‘Tekrar iyi futbol oynayabilir miyim?’ sorusu dolaşıyor” diyen Olsen, Eriksen’in durumunun hiç de ümitsiz olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam “Belki bir zamanlar Ajax’ta birlikte oynadığı Daley Blind’i kendisine örnek alabilir. Onun da kalp sorunu vardı ve şimdi kalp pili ile maçlara çıkıyor; futbolunu da en üst seviyede oynuyor” açıklamasını yaptı.

Eriksen’in önündeki seçeneklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olsen, “Christian, zihinsel olarak içinde bulunduğu durumla başa çıkıyor. Kolay değil; bir anda tüm hayatı değişti. 29 yaş bir futbolcu için hayatındaki en önemli dönemdir. Önünde daha dört veya beş yıllık bir dönem var. Ama bunları şimdi konuşmak için çok erken. Kararı kendisi verecek” dedi.

5 İNGİLİZ KULÜBÜ ERİKSEN’DEN GELECEK HABERLERİ BEKLİYOR

Peki, Eriksen’in önünde duran seçenekler neler? Yıldız futbolcu, şu sıralarda alt yapısında yetiştiği Danimarka ekibi Odense BK’nin antrenman sahasında formunu geri kazanmak için bireysel antrenmanlar yapıyor. Kendi başına antrenman yapması ve her şeyin başladığı yere geri dönmüş olması Danimarkalılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Öncelikle, Eriksen bu sürecin sonunda Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak ün kazandığı Ajax kulübüne geri dönebilir. Ayrıca Olsen’in de söylediği gibi Ajax hali hazırda kalbinde pil olan Daley Blind'in sağlığını yönetme deneyimine de sahip bir kulüp.

Geçtiğimiz hafta Daily Mirror’ın spor yazarı Colin Millar tarafından yayımlanan habere göre, 5 Premier Lig kulübünün Eriksen ile ilgilendiği iddia edildi. Everton, Newcastle United, West Ham ve Leicester City’nin yanı sıra, eski kulübü Tottenham'a geri dönme olasılığı üzerinde duruluyor.

Eriksen bu seçeneklerin haricinde, kariyerini sonlandırmak için altyapısında yetiştiği Odense BK’e de dönebilir.

Eriksen gittiğinden beri, Danimarka milli takımının oyuncuları 10 numaralı formayı giymek istemiyor. Fotoğraf: Alamy

ERİKSEN’İN MENAJERİ UMUTLU

Eriksen'in menajeri Martin Schoots, 29 yaşındaki futbolcu için Avrupa kulüplerinden teklifler aldığını ve Şubat ayında 30 yaşına basacak futbolcunun “geleceğinin parlak” olduğunu söyledi. Bu yorum kimileri için Eriksen'in sahalara dönebileceğinin bir sinyaliydi.

Yaşadıklarını unutmaya çalışan ve kişisel antrenmanlarına odaklanan, gözlerden uzak yaşayan Eriksen, röportaj taleplerinin hepsini geri çeviriyor. Menajeri Schoots, “Gerçekten çok çalışıyor ve bunu gözlerden olabildiğince uzakta yaptığı için sevinçliyim. Özellikle Britanya’dan çok sayıda röportaj, belgesel talebi alıyoruz; hâlâ çok popüler” demekle yetiniyor.

Schootstedbiri de elden bırakmadan, “Christian'ın bundan sonraki kariyerinin nasıl şekilleneceğini söylemek için henüz çok erken. İtalya’daki sağlık yönetmelikleri nedeniyle orada oynayamayacağı kesin. Ama diğer taraftan işler iyiye gidiyor; kendisini iyi hissediyor” ifadesini kullandı.

10 NUMARALI FORMA ERİKSEN’İ BEKLİYOR

O gittiğinden beri, Danimarka milli takımının oyuncuları onun 10 numaralı formasını giymek istemiyor. Milli takımın kanat oyuncusu Jacob Bruun Larsen ise geçtiğimiz ay İskoçya deplasmanda oynanan son Dünya Kupası eleme maçında Christian'ın 10 numaralı forması haricinde başka bir numarayla maça çıkmak istediğimi söylemişti. Fakat UEFA kuralları gereği, 23 kişilik kadro için birden 23’e kadar numara kullanma zorunluluğu var.

Milli takım oyuncuları Eriksen’in dönmesini beklerken, onun formasını kalıcı olarak taşımak istemiyor. Danimarka halkı ise Dünya Kupası’nı Eriksen’in kendilerine getireceğine inanıyor.

The Athletic'de yayımlanan "What next for Christian Eriksen?" başlıklı haberlerden derlenmiştir.