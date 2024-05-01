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Sacha Boey'e kötü haber! 'İlk 11'de olmayacak, ayrılabilir'

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Transfer
Sacha Boeye kötü haber İlk 11de olmayacak, ayrılabilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 17:30

Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Alman devindeki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Bayern Münih'te 2 maçta süre alan ve ikinci kez sakatlık yaşayan Sacha Boey'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine Avusturya'yı çalıştıran Ralf Rangnick'in gelmesine kesin gözle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberde Rangnick'in Boey'i kadroda düşünmediği ve bir başka takıma transfer olabileceği iddia edilmişti.

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Goal Almanya muhabiri Falko Bloeding, Fanatik'e Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Dürüst olmak gerekirse Sacha Boey konusunda karar vermek için çok erken. Genel olarak kötü bir başlangıç yaptı, buna hiç şüphe yok ama sakatlıklar onu kötü etkiledi. Sezonun geri kalanında sağ bekte Kimmich oynayacaktır ama onun da yeri garanti değil çünkü sözleşmesi 2025'te sona erecek. Başka sağ bek için transfer söylentileri de var. Sacha Boey için zor bire durum. Bence gelecek sezon ilk 11'de oynayamayacak. Kiralık gitmesi de bir olasılık. Ya da kalıp savaşacak ama şansının az olduğunu düşünüyorum."

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Transfer

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