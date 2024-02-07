Ryan Babel'den transfer itirafı: 'Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için Ajax ile görüştüm!' | 'Galatasaray, Sacha Boey'den kurtulmaya çalışmıştı!'

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Ajax ve Liverpool gibi Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynayan, 2013 yılında adım attığı Türkiye kariyerinde Beşiktaş’la Süper Lig, Galatasaray’la Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Ryan Babel, Süper Lig’de son günlerde öne çıkan konularla ilgili düşüncelerini aktardı.

“SEMİH KILIÇSOY’UN KENDİNE AİT TARZI VAR”

Son haftaların formda ismi olan Beşiktaş’ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy’un performansını değerlendiren Babel, “Semih gibi yeni yeteneklerin kendini dünyaya tanıttığını görmek her zaman güzeldir. Semih, hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için yeni bir yetenektir. Semih'in kendine has bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Onu diğer oyuncularla karşılaştırmalı mıyız emin değilim çünkü bu otomatik olarak ondan beklentiler doğuracaktır. Kendisini en iyi şekilde geliştirmesi için ona imkân tanımalıyız.” dedi.

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“CESC FABREGAS, FORVET OLARAK OYNAMIŞTI. SEMİH KILIÇSOY DA…”

EURO 2024’te de forma giymesi beklenen Semih Kılıçsoy’un oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Ryan Babel, “Semih’in, EURO 2024’te hem santrafor hem de kanat forvet olarak oynayabileceğini düşünüyorum. Bu durum Montella’nın ondan ne beklediğine ve etrafındaki diğer oyuncularla nasıl uyum sağlayacağına bağlı. Cesc Fabregas'ın İspanya Milli Takımı'nda bir kez forvet olarak da oynadığını hatırlayın çünkü oyun tarzı ve etrafındaki diğer oyuncular onun bu pozisyonu çok iyi oynamasını sağladı. Yani her şey taktiğe ve stratejiye bağlı.” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’IN, AİT OLDUĞU ZİRVEYE GERİ DÖNECEĞİNİ BİLİYORUM”

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir döneme girmesinin talihsiz bir durum olduğunu ama her şeyi toparlayacaklarına inandığını dile getiren Hollandalı eski yıldız, “Beşiktaş’ın, ait oldukları zirveye geri döneceklerini biliyorum. Beşiktaş’ın, Fernando Santos gibi iyi bir teknik direktörü var ama benim için yönetim kurulunun ne yapacağı daha önemli. Yönetimin bu süreçteki kararları kulübün yolculuğunu etkiliyor. Teknik direktör tek başına bir şeyler yapamaz.” diye konuştu.

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“GALATASARAY’IN ÜZERİNDE DAHA FAZLA BASKI VAR”

Süper Lig’de kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki durumunu yorumlayan Hollandalı eski yıldız, şöyle devam etti: “Her iki takımın da şampiyonluk için favori konumda olduğu bir mücadele izliyoruz. Şampiyonluk beklentisi daha yüksek olduğu için Galatasaray’ın üzerinde daha fazla baskı var. Bu durum Fenerbahçe için belki ufak bir avantaj olabilir. Ama futbolda her şey olabilir, neler olacağını hep beraber göreceğiz. Mauro Icardi ve Edin Dzeko, kaliteli ve büyük kariyerli oyuncular. İkisinin arasından herhangi bir favorim yok. İkisine de saygı duyuyorum.”

“SACHA BOEY’DEN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR”

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Geçtiğimiz günlerde rekor bonservis bedeliyle (30+5 milyon Euro) Bayern Münih’e transfer olan eski takım arkadaşı Sacha Boey’un transferine de değinen 37 yaşındaki eski oyuncu, “Sacha Boey, Galatasaray’da çok iyi sezonlar geçirdi. Galatasaray, onu takımda tutmakla iyi bir karar verdi. Çünkü Galatasaray, başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra neredeyse ondan kurtulmaya çalışıyordu.” diye konuştu.

“KEREM VE YUNUS İÇİN AJAX İLE GÖRÜŞTÜM”

Son olarak ismi Ajax’la anılan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için Hollanda devinin kendisinden bilgi aldığını belirten Ryan Babel, “Geçtiğimiz sezonlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında Ajax ile konuştum. Bu oyuncular hakkındaki görüşümü Ajax ile paylaştım.” diye konuştu.

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