Beşiktaş'tan altyapıya her yıl 2 milyon Euro: Semih Kılıçsoy gibi birçok oyuncu A takımda oynayacak kapasitede

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Beşiktaş altyapısından çıkan Semih Kılıçsoy ortaya koyduğu performansla Avrupa’nın birçok büyük kulübünün dikkatini çekerken siyah beyazlılar özkaynaktan yetişen birçok ismi dünya futboluna kazandırmaya kararlı. Beşiktaş altyapısında öze dönüş projesinin mimarı olan kulüp ikinci başkanı Hüseyin Yücel, öz kaynak düzeninin geçmiş yıllardaki gibi verimli bir şekilde çalışması için projeler hazırladıklarını belirtirken, her yıl 2 milyon Euro kaynak aktaracaklarını açıkladı.

ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK

Yönetici Feyyaz Uçar ve kulübün futbol direktörü Samet Aybaba ile altyapıdaki sorunların çözümü için önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Yücel, ekonomik olarak alt yapıdaki teknik adam ve futbolcuların daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacaklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş Kulübü altyapısı eşsiz bir futbolcu kaynağı. Semih Kılıçsoy gibi birçok oyuncu hemen A takımda oynayacak kapasitede. Altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi ve ekibinin çalışmalarıyla hazır durumda.

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YENİ YILDIZLARA MARŞLAR YAZILACAK

· Amacımız transfere milyonlarca Euro harcayarak kulübü borca sokmak değil, kendi değerleriyle Türk futbolunun eserlerini marka değeri olarak sunmak.

· Şu anda alt yapıdan A takıma çıkan oyuncu sayısı 9. Gelecek yıllarda bu sayıyı arttıracağız. Kaliteli tecrübeli yabancı futbolcuları da aralarına katarak Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefliyoruz.

· Beşiktaş 80’li, 90’lı yılların efsanelerinin küllerinden doğacak. Tribünler Metin, Ali, Feyyaz ve Sergen gibi yeni Türk futbolcularına marşlar yapacaklar. Hem Beşiktaş hem de milli takım için kaynak olacak.

SEMiH TRANSFERi DEĞiL SADECE FUTBOL OYNAMAYI DÜŞÜNÜYOR

Semih Kılıçsoy’un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih’e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber, “Semih’in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım’a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih’in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü’dür” şeklinde konuştu.