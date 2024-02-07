Bandırmaspor'da Onur Göçmez'den Galatasaray maçı sonrası sert sözler: Ligin dizayn edilmesini bir kez daha gördüm

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 4-2 mağlup olarak kupaya veda eden Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez ve Hüseyin Eroğlu, hakem kararlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

VAR kararlarını eleştiren Onur Göçmez, "Bugün 6 Şubat, kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlama ile uyandık. Allah bir daha göstermesin. Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray'ın bizi yenmesi kadar doğal bir şey yok. Bir mücadele veriyoruz. Futbolu geliştirmek, büyütmek istiyoruz ama bir güç var çözemediğimiz, hakem doğru kararı veriyor ama VAR'dan biri çağırıyor. Bunu bir kez daha yaşadık. Ligin dizayn edilmesini bir kez daha gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor." dedi.

"KİRLİ BİR OYUN VAR"

Hakemlerin performansının Türk futboluna zarar verdiğini kaydeden Göçmez, "Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bizler gibi mücadele eden, Türk futbolu için savaşan kişisel mücadele veren insanları yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin de içinde olmak istemem. Kirli bir oyun var. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BENİM HAKKIM HELAL DEĞİLDİR"

Geçmiş maçlardan örnek veren Başkan Onur Göçmez, "Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil. Amacınız ne, devreye neden girersiniz? Bu futbolun içinde olmaktan dolayı utanıyorum. Bunu play-off finalinde de yaşadım. O zaman Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan vardı. Şimdi Özgür Yankaya var. Benim hakkım helal değildir. Galatasaray'ın da önü açık olsun. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"BİR STANDARDIN OLMASINI İSTİYORUZ"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Penaltı konusunda standart olması gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "VAR'dan sonra penaltı oldu. Bize ligde birçok pozisyon var, puan kaybettik ama penaltı kazanmadık. 1-0'dan sonraki pozisyonu söylüyorum. Bir standardın olmasını istiyoruz. Galatasaray yine bizi yenerdi. Maçtan önce de söylemiştim, oyuna ortak olmak istiyoruz diye, oyuna ortak olduk. Oyuncularım beraberliği aradılar ama olmadı ama oyun anlamında umut veren bir maçtı. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Seyredenlere keyifli bir maç izlettik. Galatasaray'ı tebrik ederim, onlara başarılar dilerim" dedi.