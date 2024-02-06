Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri: Cuma gününe kadar bitirmek istiyoruz

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor'u 4-2 yenerek turladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak. İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. Oynamayan oyuncular için kondisyon artıran maçlar da olabiliyor bunlar." dedi.

BURUK'TAN TRANSFER YANITI

Okan Buruk transfer çalışmaları hakkındaki soruya ise "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek." yanıtını verdi.

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"TAM OLARAK SÜREYİ SÖYLEYEMEYİZ"



Hakim Ziyech’in sakaltığıyla ilgili konuşan Buruk, "Onunla ilgili kulüp açıklama yaptı. Tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız. Çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2-2.5 ay yazılıyor, öyle süre beklemiyoruz. 3-4 hafta içinde dönebileceğini bekliyoruz. Ayağına kemik ödemi var. Net bir zaman vermeyeyim ama 2-2.5 ay değil" dedi.



Buruk, bir süredir takımdan uzak olan Sergio Oliveira için ise, "O da önümüzdeki hafta dönüyor. Son yapılan kontrolleri iyi geçti. Önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.



