Rüya gerçek oluyor! Fenerbahçe, Mesut Özil'e çok yakın

Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini daha gerçekleştirmeye çok yaklaştı... Sarı lacivertliler, dünyanın en kariyerli ve ünlü futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil’i renklerine bağlama yolunda çok önemli aşama kat etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz ay bir soru üzerine, “Gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama şu an için gerçekleşmesi zor bir rüya” diye tanımladığı dev transfer İngiliz ve Alman internet siteleri ile televizyonlarında ‘Son Dakika’ anonsuyla duyuruldu.

Belözoğlu geçen ay Londra’ya gitmişti

2013’te 43 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Arsenal’da 7 Mart 2020’den bu yana kadro dışı olmasına rağmen takımın bütün antrenmanlarına katılan Mesut Özil’e, özellikle sportif direktör Emre Belözoğlu’nun sarı lacivertli formayı giydirmeyi çok istediği uzun

süredir Türkiye ve Avrupa medyasında yazılıyordu. Belözoğlu, geçtiğimiz aralık ayı içinde Özil’in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı ile birlikte Londra’ya giderek, hem kendisi hem menajeri Erkut Söğüt hem de Arsenal Kulübü yetkilileri ile görüşmeler yaparak transfer için nabız yoklamıştı.

İstanbul’a yerleşmeyi planlıyor

İtalya’dan Juventus, Inter, ABD’den DC United ve Katar ile Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Mesut Özil, eşi Amine’nin İstanbul’da yaşamak istemesi üzerine rotayı sarı lacivertli takıma çevirdi.

Ünlü futbolcunun geçtiğimiz aylarda İstanbul’dan bir ev aldığı ve hayatını bu şehirde sürdürme kararı aldığı belirtiliyor. Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt de ESPN’e yaptığı açıklamada, “Mesut, Arsenal’da kalabilir de, gidebilir de. Önceliği Arsenal’da kalmak ancak futbolda neler olacağını bilemezsiniz. Her şey çok hızlı gelişiyor. Önümüzdeki 10 gün içinde işler biraz daha netleşir” ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE’DEN 5 MiLYON €

Mesut Özil’in Fenerbahçe ile el sıkıştığının ortaya çıkmasının ardından, transferin ne şekilde ve hangi şartlarda gerçekleşeceği soruları akla geldi. Haziran 2021’de Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan ünlü futbolcunun durumuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Avrupa medyası ve Arsenal’a yakın kaynaklar şunları ifade ediyor:

6 AYLIK MI, 3.5 YILLIK MI?

1- Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye 6 aylığına kiralık mı yoksa 3.5 yıllığına mı geleceği henüz net değil. Bu konudaki görüşmeler sürüyor. Kiralık gelirse ücreti F.Bahçe ve Arsenal tarafından paylaşılacak.

2.5 MiLYON iMZA PARASI

2- Fenerbahçe, Mesut’la 3.5 yıllık sözleşme imzalarsa, 2.5 milyon Euro imza parası ve yılda 5 milyon Euro garanti para ödeyecek.

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3- Mesut Özil’in maliyetinin bir kısmını dünya devi bir firma tarafından karşılanması da konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

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