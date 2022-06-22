Rusya ve Ukrayna'da oynayan yabancılara transfer müjdesi!

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FIFA, Rusya ve Ukrayna kulüplerinde forma giyen yabancı futbolcular ve antrenörlere sözleşmelerini 30 Haziran 2023’e kadar askıya alma hakkı verildiğini duyurdu.

SADECE 1 YIL GEÇERLİ OLACAK

FIFA’dan yapılan açıklamada, “Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran’a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023’e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar” denildi.

Bu kararla, Rusya ve Ukrayna’da oynayan yabancılar, 1 yıllığına istedikleri ülkeye transfer yapabilecek.