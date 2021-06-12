MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri EURO2020 HaberleriSon Dakika: Belçika 3-0 Rusya (EURO 2020)
GeriEURO2020 Son Dakika: Belçika 3-0 Rusya (EURO 2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO2020
Haber Giriş: 12.06.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Belçika 3-0 Rusya (EURO 2020)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Belçika 3-0 Rusya (EURO 2020)

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

30
  • Belçika - Rusya maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Belçika - Rusya maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Belçika - Rusya maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Belçika - Rusya maçında öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.

Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

AVERAJLA ZİRVEYE

Şampiyona tarihindeki ilk karşılaşmasına çıkan Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yenmeyi başardı.

FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ise Rusya ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı.

Belçika böylece averajla ilk sırayı aldı.

37
Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar Christian Eriksen yürekleri ağza getirdi...
Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Christian Eriksen yürekleri ağza getirdi...
37
Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar Christian Eriksen yürekleri ağza getirdi...
Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar! Christian Eriksen yürekleri ağza getirdi...
Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi