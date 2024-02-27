×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

RTÜK'ten Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası açıklama: 72 saat süre verildi

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK#GALATASARAY#ANTALYASPOR
RTÜKten Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası açıklama: 72 saat süre verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 17:01

RTÜK, Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası maçın hakemi Abdülkadir Bitigen hakkında yapılan yorumlar üzerine bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

RTÜK, Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası bir dijital platform kanalının yaptığı yayının ardından bir açıklama yaptı ve platforma lisans alması için 72 saat süre verdi. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde platforma erişim engeli getirilecek.

RTÜK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarını rahatsız edici içerikteki yayın, şu anda görev sahamızda bulunmayan “YouTube” video paylaşım mecrasından gerçekleştirilmiştir.

Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir.

Haberin Devamı

Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır.

Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.

Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almaları zorunludur. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan “VOLE”, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır."

Gözden KaçmasınGalatasarayın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: Gönderin gitsin | Burası sizin çiftliğiniz değilGalatasaray'ın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: 'Gönderin gitsin!' | 'Burası sizin çiftliğiniz değil'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RTÜK#GALATASARAY#ANTALYASPOR

BAKMADAN GEÇME!