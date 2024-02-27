Galatasaray'ın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: 'Gönderin gitsin!' | 'Burası sizin çiftliğiniz değil'

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Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu skorun ardından liderliğini sürdüren Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı futbolcular Tete ve Wilfried Zaha'ya sert tepki gösterdi.

İşte Kerimoğlu'nun TRT Spor'daki yorumları;

"TETE VE ZAHA, OLMUYOR!"

Galatasaray'da 46 dakika sabredilmiş bir Tete vardı. Beklenti de sıfır. 70'te Zaha oyuna girdi. Rakip üzerine gelirken çalım atmaya çalışıyorsun. Senin amacın topu önde tutman. Ben bu iki oyuncu için yorum yapmayacağım artık. Olmuyor!

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"YOLLARI AYIRIN"

Ya ülkeyi benimsemediler, ya mantalitesi bozuk! Olmadı yani, ikisiyle de sezon sonu yolları ayırırım. 4 tane beklentisi yüksek olan oyuncudan verim alamıyorsan yolları ayıracaksın.

"YETENEĞİN ARTIK İKİNCİ PLANDA"

Tete kaç maç oynamıştır. Fiziksel olarak da düşüşte değil. İlk yarıda bir pozisyon var kaçırdığı... Ziyech ve Ndombele nerede? Anlatmak istediğim şey şu; diğer oyunculara benim kötü söz söyleme lüksüm olamaz. Bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Oyunlar artık oralarda değil. Yeteneğin artık ikinci planda senin.

"BURASI SİZİN ÇİFTLİĞİNİZ DEĞİL"

Okan Buruk'u düşünelim. Eksik olan bölgelerin her yerinde Barış oynamış. Kaan yine aynı. Berkan Kutlu kendi mevkisinde oynamadı. Bunlar kötü oynasa da bunlara bir şey diyemezsiniz. Burası sizin çiftliğiniz değil.