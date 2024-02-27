×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: 'Gönderin gitsin!' | 'Burası sizin çiftliğiniz değil'

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Tugay Kerimoğlu#Tete
Galatasarayın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: Gönderin gitsin | Burası sizin çiftliğiniz değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 09:43

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı takımın iki futbolcusu Tete ve Zaha'ya çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu skorun ardından liderliğini sürdüren Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı futbolcular Tete ve Wilfried Zaha'ya sert tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın yeniden liderliği aldığı Antalyaspor maçı sonrası öne çıkan analiz: Keşke Pragda olsaydı | Kendi sahasında ilk defa...Galatasaray'ın yeniden liderliği aldığı Antalyaspor maçı sonrası öne çıkan analiz: 'Keşke Prag'da olsaydı!' | 'Kendi sahasında ilk defa...'Haberi Görüntüle

İşte Kerimoğlu'nun TRT Spor'daki yorumları;

"TETE VE ZAHA, OLMUYOR!"

Galatasaray'da 46 dakika sabredilmiş bir Tete vardı. Beklenti de sıfır. 70'te Zaha oyuna girdi. Rakip üzerine gelirken çalım atmaya çalışıyorsun. Senin amacın topu önde tutman. Ben bu iki oyuncu için yorum yapmayacağım artık. Olmuyor!

Haberin Devamı

Galatasarayın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: Gönderin gitsin | Burası sizin çiftliğiniz değil

"YOLLARI AYIRIN"

Ya ülkeyi benimsemediler, ya mantalitesi bozuk! Olmadı yani, ikisiyle de sezon sonu yolları ayırırım. 4 tane beklentisi yüksek olan oyuncudan verim alamıyorsan yolları ayıracaksın.

"YETENEĞİN ARTIK İKİNCİ PLANDA"

Tete kaç maç oynamıştır. Fiziksel olarak da düşüşte değil. İlk yarıda bir pozisyon var kaçırdığı... Ziyech ve Ndombele nerede? Anlatmak istediğim şey şu; diğer oyunculara benim kötü söz söyleme lüksüm olamaz. Bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Oyunlar artık oralarda değil. Yeteneğin artık ikinci planda senin.

Galatasarayın efsane ismi, sarı - kırmızılı iki yıldızı hedef aldı: Gönderin gitsin | Burası sizin çiftliğiniz değil

"BURASI SİZİN ÇİFTLİĞİNİZ DEĞİL"

Okan Buruk'u düşünelim. Eksik olan bölgelerin her yerinde Barış oynamış. Kaan yine aynı. Berkan Kutlu kendi mevkisinde oynamadı. Bunlar kötü oynasa da bunlara bir şey diyemezsiniz. Burası sizin çiftliğiniz değil.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Antalyaspor maçına damga vuran kararlar için olay yorum: Masum değil | 4 kırmızı kart çıkmalıydıGalatasaray - Antalyaspor maçına damga vuran kararlar için olay yorum: 'Masum değil!' | '4 kırmızı kart çıkmalıydı'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Tugay Kerimoğlu#Tete

BAKMADAN GEÇME!