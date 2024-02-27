Galatasaray - Antalyaspor maçına damga vuran kararlar için olay yorum: 'Masum değil!' | '4 kırmızı kart çıkmalıydı'

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Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı - kırmızılılar, bu skorun ardından puanını 72'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yazarımız Fırat Aydınus ve beIN Trio ekibi, müsabakadaki kritik kararları değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar;

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda VAR'ın devreye girmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

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Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.

Fırat Aydınus: Antalyasporlu futbolcunun ceza sahasında Tete’nin ayağına müdahalesi var. Ancak bu müdahale neticesinde kazanılan penaltı ve VAR’ın hakemi monitöre çağırması tartışılır. Aynı VAR’ın Antalya ceza alanındaki kafa topunda Tete’nin rakibine koluyla yaptığı müdahalede devreye girmemesi kafaları karıştırıyor.

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Tete'nin Dario Saric'e müdahalesinde penaltı var mı?

Deniz Çoban: Tete'nin kolları doğal aksiyonda devam ediyor. Faul için yeterli değil. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Tete'nin faulü varsa, ceza sahası çizgisinde ve penaltı. Tete'nin eli rakibinin omuzun geliyor. Benim için penaltı adına yeterli müdahale değil.

Bülent Yıldırım: Hava topu mücadelesinde küçük temas. Devam kararı doğru.

Carlos Vinicius'un iptal edilen golüne faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu, bu topa yükselmekte gecikmiş. Rakibini bozmadan yükseliyor ve vuruyor. Gol kararının verilmesini çok daha doğru bulurum.

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Bahattin Duran: Carlos Vinicius'un hafif bir itmesi var ama o itme, golü iptal etirecek derecede etki ayartmıyor. Oyuncu eli hissettiğinde kendini yere bırakıyor. Oyun devam etse, daha mutlu olurdum.

Bülent Yıldırım: Elle omuzdan basma yok, etkili tutma yok. Bu pozisyon net gol.

Fırat Aydınus: İptal edilen golde Vinicius kollarını rakibin sırtına koyuyor ama kollarını bir piston gibi kullanıp net olarak ittiği belli olmuyor. Burada Bitigen takdir hakkını faulden yana kullandı, saygı duyuyorum.

Galatasaray'ın VAR ile verilen ikinci golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Teknoloji bu işi çözüyor. Üzerine konuşacağımız bir şey yok. Yardımcı hakem performansları her geçen hafta geriye gidiyor.

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Bahattin Duran: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne inanıyorsak, karara inanacağız. Göz ile gördüğüm, Carlos Vinicius öndeymiş gibi... Milyon dolarlık bu sistemi kullanıyorsak, sisteme güveneceğiz.

Bülent Yıldırım: Sisteme güvenmek durumundayız.

Fırat Aydınus: Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi. Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor. Sen polemik yaratmak istedikten sonra tam otomatik de olsa bir şey değişmez. Diğer liglerde hatalı görüntü gönderdiğine rastlanılmamış.

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Davinson Sanchez'in elle müdahalesi var mı, penaltı mı?

Deniz Çoban: El doğal konumda. Penaltı yok.

Bahattin Duran: Davinson Sanchez'in eli kapalı, devam doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı değil.

Fırat Aydınus: Davinson Sanchez'in sağ koluna geliyor ve kolu kapalı. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.

Carlos Vinicius'un yardımcı hakeme tepkisinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Ne söylediğini tahmin etmek belki yanıltabilir. Ancak bu kadar yakından ne söylediğini önemi yok. Bu görüntü bütün hakemleri etkiliyor.

Bahattin Duran: Kulağının dibine kadar gelip bir şey söylüyor. Ne söylediğine bağlı olarak kartın rengi değişir. Minimum sarı kart.

Bülent Yıldırım: Hakem onurunun kırıldığını düşünüyorsa, aşağılandığını düşünüyorsa hakeme bildirir. Bunun kartsız geçirilmesi mümkün değil.

Fırat Aydınus: Bizim burada yaptığımız bir el işaretini Avrupa'da yapsan kimse anlamaz. Değerlendirme bu şekilde yapılmalı. Hakemlerin yorumlaması onlara göre demek ki normal. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiş.

Erdoğan Yeşilyurt'un Kerem Demirbay'a ile pozisyonunun ardından sarı kart görmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Kerem Demirbay faul yaptı ama o tekme yüzüne gelse ne olurdu? Yardımcı hakem nereye bakıyor? Erdoğan Yeşilyurt kırmızı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Burada yüze bir tekme sallama var. Kartın rengi yanlış.

Bülent Yıldırım: Topsuz bir hamle, bu şiddetli hareket. VAR müdahalesi gerekirdi. Açık ve tartışmasız.

Fırat Aydınus: Erdoğan-Kerem Demirbay mücadelesinde Erdoğan’ın o denli yukarıya doğru ayağını savurması bilerek isteyerekti. Kerem’in yüzünü sıyırdı tam gelmese de kırmızı kartlık hareket.

Lucas Torreira'nın Sam Larsson'a müdahalesinde kart çıkmaması doğru mu?

Deniz Çoban: Kart çıkmaması yanlış. Zaten oyuncu sarısı var, sarı çıksa bile ihraç. Bu net bir kırmızı kart. Yaralayıcı, gaddarca bir hareket var.

Bahattin Duran: Sol ayağıyla rakibini çiğnedi. Net kırmızı kart. VAR devreye girmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon kırmızı kart. Peki VAR'ın müdahale etmemesini ne yapacağız?

Fırat Aydınus: Torreira’nın Larsson’un ayağına bastığı pozisyon çok masum değil. Burada hakem kırmızı kart verse kimse bir şey diyemez. Ben de bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.

Adam Buksa'nın Lucas Torreira'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Tartışmasız kırmızı, VAR müdahalesi de gerekir.

Bahattin Duran: Buksa rakibini gördü ve dirseği vurdu. Kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de olurdu. Ama normalde Torreira olmayacaktı, başkasına mı vuracaktı?

Bülent Yıldırım: Burada kırmızı olmalıydı.

Fırat Aydınus: Buksa’nın Torreira'ya yaptığı ve hakemin devam ettirdiği pozisyonda dirseğini kullanması sınırdaydı; en az sarı çıkmalıydı, kırmızıya yakın.

Wilfired Zaha'nın müdahalesinde VAR'ın devreye girmemesi doğru mu?

Deniz Çoban: Ayak kurtulmuş, o yüzden VAR'ın konusu değil. Özgür Yankaya burada doğru yaptı. Ancak kırmızı kart bu.

Bahattin Duran: Çok net bir kırmızı kart. Güray Vural'ın ayağa kalkıp yürümesi inanılmaz. Bu hareketten sonra hiç yürüyemeyebilirdi.

Bülent Yıldırım: Başlangıç, gelişme, sonuç... Kırmızı kart.

Fırat Aydınus: Zaha’nın aleyhine faul verilen pozisyon da masum değil. Hakem bu iki pozisyonda Torreira ve Zaha’ya kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemezdi.