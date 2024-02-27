Galatasaray'ın yeniden liderliği aldığı Antalyaspor maçı sonrası öne çıkan analiz: 'Keşke Prag'da olsaydı!' | 'Kendi sahasında ilk defa...'

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Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu galibiyetin ardından yeniden liderliği devraldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulundu.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma sonrası yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte yorumlar;

Uğur Meleke: Prag maçında Köhn olsaydı...

Antalyaspor, bu sezon Süper Lig’de büyüklere oyun olarak en fazla sorun çıkaran takım. Beşiktaş’ı ligde ikinci 45’inde fırtına gibi estikleri maçta 3-1 yendiler. Türkiye Kupası’nda da ilk devrede rakiplerine adeta top göstermediler. Trabzon’la ligde 1-1 berabere kaldılar ama maçın ikinci yarısında şut istatistiği 12’ye 0’dı. Fenerbahçe’ye karşı üç hafta önce yenildikleri maçta da gerek oyun, gerek istatistik anlamında etkileyicilerdi: Sarı lacivertlilere de şutlarda 17-15 üstünlük kurmuşlardı o gün.

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AVRUPALI GiBi GiTTiLER ÖNDE BASKIYA

Yukarıda saydığım maçlarda Antalyaspor’un alametifarikası, cesaretle önde baskıya gitmeleri ve sonuç almaları idi. Dün Ali Sami Yen’de de Galatasaray’a karşı belki maçın hemen başında değil ama ilk yarının ortasından itibaren hücum prese gittiler, 30’la 40 arası çok da iyi işler yaptılar. Sergen Hoca, maç öncesi demecinde bu müsabakayı biraz Anadolu takımı hüviyetiyle ele alacaklarını söyledi ama 30’dan sonra bayağı Batı Avrupalı gibi gittiler önde baskıya. Ufuk-Kaluzinski belki biraz tutucu bir orta ikili gibi duruyordu ama ikinci bölge baskısında iyi iş çıkardılar Saric’le birlikte.

SEKiZ GÜNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ AĞIR GELDi

Galatasaray içinse deyim yerindeyse bir tür “akşamdan kalmalık”tan bahsedebiliriz dün. Sekiz günde üçüncü maçın bazı oyunculara fiziksel-mental ağır geldiğini hissettim. Özellikle perşembe gecesi Prag’da yapılan 100 dakikalık savaşın ardından lige dönüşte bir tık zorlandı sarı kırmızılılar. Vinicius sahada kaldığı 70 dakika boyunca istekliydi ama onun varlığı sanki Galatasaray’ı daha fazla kenar ortası yapmaya itiyor gibi hissettim ben. Bu kadar çok orta yapılması da daha fazla atağın tamamlanamamasına, böylece Antalya’ya daha fazla geçiş fırsatı vermelerine neden oldu sanki.

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BERKAN, PRECiADO’YU YILDIZLAŞTIRDI

Dünkü Derrick Köhn’ü izlerken de şunu düşündüm ister istemez: Bence Galatasaray, Köhn’ü Sparta Prag listesine yetiştirebilseydi o turu geçme şansları bir kat fazla olurdu. Zira tüm sezon boyunca toplam 1 golü olan Preciado’yu 180 dakikada 2 gol-1 asistle yıldızlaştıran Berkan yerine orijinal bir sol bek olacaktı sahada.

Fırat Aydınus: Kendi sahasında ilk defa...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun müsabakadan saatler önce verdiği ve Tahkim’in acilen onayladığı İcardi’nin cezasının yankıları ile başladı maç. Sparta Prag maçı sonrası Galatasaray adına elenmenin etkisi ne olacaktı? Belli ki bazı oyuncuların mental anlamda etkilendiği görüldü ilk 45 dakikada. Maç öncesi Sergen Yalçın, “Tipik Anadolu takımı mantığı ile oyunu tutup ani geçişlerle oynayacağız ve sonuca gideceğiz” dedi ama maçın başlamasıyla özellikle ilk 5 dakika gördük ki Sergen Hoca ters manyel yapmış. Antalyaspor baskı kuran ve Galatasaray’ın üzerine giden bir görüntü çizdi. Ev sahibi sarı kırmızılılar maçın başlarında dengeyi kurmaya çalışırken bir duran top sonrası kazanılan penaltı ile golü buldu. Bu gol den sonra herkes Galatasaray’ın daha baskılı oynayacağını düşünürken oyunu domine eden, ne oynadığını bilen, organize ataklarla net pozisyonlar yakalayan, topu direkten dönen ve beraberlik golü bulan bir Antalya izledik.

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TETE VE ViNiCiUS iLK YARI ETKiSiZDi

İlk yarı itibariyle Galatasaray’da Tete ve Vinicus çok etkisizdi, orta sahanın da enerjisi düşüktü. Beraberlik golünü yedikten sonra silkelendi ve alışagelmiş gelmiş kendi evindeki baskılı oyununu son anlarda göstermeye başladı. Bunun sonucunda Kerem Aktürkoğlu ile ikinci golü bularak devreyi 2-1 önde kapadı..

GALATASARAY iCARDi’Yi ARADI

İkinci yarı Okan Buruk, Tete’nin bu performansını görmüş olacak ki, onun yerine Kaan’ı alıp Barış’ı öne çıkardı.

Bu devrede Antalyaspor’un oyun anlayışında bir değişme olmadı. İlk devredeki gibi oyunu önde karşılayan ve rakibi beklemeden baskı yaparak oynamaya çalışan düşünceyi devam ettirdi. İki takımın ofansif oyun anlayışı bizlere zevkli, mücadele dolu ve pozisyonu olan bir müsabaka seyrettirdi.

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Bu maçta Vinicus özellikle ceza sahası içinde, İcardi’yi arattı. Bir parantez de Köhn’e açalım... İkinci yarı özellikle sol taraftan bindirmeleri çok etkiliydi.

Kendi sahasında ilk defa bu denli zorlanan Galatasaray çok değerli 3 puan aldı.