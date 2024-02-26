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Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Masa başından yapmayın! | Yalçın, Emre Belözoğlu'nun o sözüne güldü

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#SERGEN YALÇIN#ANTALYASPOR#SÜPER LİG
Sergen Yalçından hakem tepkisi: Masa başından yapmayın | Yalçın, Emre Belözoğlunun o sözüne güldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 23:02

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın hakem kararlarını eleştirdi.

İyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Sergen Yalçın "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır." dedi.

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"MASA BAŞINDA BUNLARI YAPMAYIN"

Hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor." diye konuştu.

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O SORUYU GÜLÜMSEYEREK YANITLADI

Basın toplantısında gelen "Tarihin en iyi Galatasaray’ı ile oynadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna tebessüm ederek yanıt veren Yalçın, "Yok, öyle düşünmüyorum. Bugün bizim karşımızda öyle bir takım yoktu.” dedi.

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#SERGEN YALÇIN#ANTALYASPOR#SÜPER LİG

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