Galatasaray'da Okan Buruk: Mauro Icardi hatırlamıyor | Beşiktaş derbisi hakkında konuştu

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2 golle mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleyi yorumladı.

Maça iyi başlayamadıklarını kaydeden Buruk, "Antalyaspor'un iyi oynadığını söylemiştik. Belki defansif zaafları olan bir takım. Ofansif olarak toplu oyunda iyiler. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Maç kaybettikten sonra yeni bir maça çıkmak zor oluyor. Eksiklerimiz var, birçok şeyimiz var. İstediğimiz gibi başlamadık. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. İkinci yarı penaltı ile maçı bitirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımız toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. Sparta Prag maçında 3 golü top kaybı sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kurarken top kayıpları." şeklinde konuştu.

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"İKİ TAKIMIN DA PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Okan Buruk, "Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var. İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Genel olarak galibiyet yüzdemiz çok fazla. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

"ÇOK ÇABUK ADAPTE OLDU"

Yeni transfer Köhn hakkında konuşan Okan Buruk, "Orijinal bir sol bek... Angelino'dan hayal ettiğimiz buydu. Bekleri yüksek oynayan bir takımız. Derrick'te de bunu görüyoruz. Çok çabuk adapte oldu. Bu oyun da ona uyuyor. 2 maçtır çok iyi oynuyor. Keşke Avrupa'ya da yetiştirebilseydik. Sparta Prag maçında kulübeden oyuncu getirememiştik, bugün kulübeyi de kullanabildik." dedi.

ICARDI'NİN CEZASI HAKKINDA

"Maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Tedbirsiz sevk edildiği halde oynayamayacağı söylendi. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz! Onunla maça hazırlandık, bu durum bizi etkiledi. Psikolojik olarak geriye itti. Ankaragücü maçının üstünden çok geçti. Montaj görüntüler çıktı. Daha sonra olduğu söylendi. Icardi'nin net olarak hatırladığı bir şey yok. Maçın içerisinde birçok oyuncuyla ilgili bu görüntüler çıkartılabilir. Icardi'nin bugüne kadar Türkiye'de böyle şeyleri yok. Sadece futboluyla ön plana çıkan biri. Oynamamak üzdü, onun için de sürpriz oldu. Bir sonraki maçta hazır hale gelecek. Hepimiz için sürpriz oldu. Maça Icardi ile çalıştık, bu kadar iyi oyuncunuzun dışarıda kalması maçın başında zorlayıcı bir unsurdu."

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"ZAHA’DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’dan beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Buruk, "O da oynamak istiyor. Bir yandan onu da anlıyorum. Baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyunun devamında da bizim de beklentimiz ondan daha fazlası. Son oyuna girdiği maçlarda beklentimizi karşılamadı. Başladığında daha iyi hissettiğini söylüyor. Burada bir yarış var. O da yarışacak. Formayı almak daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNE KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Beşiktaş deplasmanın zor olduğunu vurgulayan Buruk, "Derbi maçları herkesin meraklı beklediği bir maç. Rakibimiz de son maçlarda kazandığını ve gol yemediğini görüyoruz. Güvenli bir oyunu seçiyor. İstanbulspor maçında da net bir şekilde gördük. Bizim için orada kazanmak çok önemli. Kazanmak için gideceğiz. Şampiyonluk yolunda kazanmak zorundayız. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak İyi ve formda oyuncuları var. Ana hedefimiz kazanmak. Çok fazla rekorlardan, ilklerden çok kazanarak liderliğimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat" dedi.

Kendisinin de formda olduğu ve hata yaptığı maçları olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hepsinde çok iyi işler yaptık diyemem. Bazen de eliniz kolunuz bağladığı yerler oluyor. Sparta Prag maçında defansif anlamda çok fazla hamle şansımız olmadı. Bazen de elinizden bir şey gelmiyor. Sparta Prag maçı özelinde kendimi de suçladığım birçok yer oldu. Ligde önemli bir puana ulaştık. Böyle devam edersek rekor kırabiliriz. Geçen sene tek maç oynuyorduk. Daha rahat hazırlanıyorduk. Hakim Ziyech, Ndombele ve Serge dönecek. Kadromuz tam olduğu bence performans olarak da takım daha iyi işler yapacak" şeklinde konuştu.

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Sparta Prag maçından sonra uçakta oyuncularla tek tek konuştuğunu ifade eden Okan Buruk, "Devamında toplantı yaptığımızda en çok altını çizdiğimiz şey Galatasaray’ın çok başarılı olduğuydu. 42 maçta 31 galibiyet almıştı, Avrupa dahil. Çok da başarılı olacak bir takım. Bu başarı üzerinden tekrar kenetlenip, yukarı çıkmamız gerektiğini düşündük. Bugünkü galibiyet çok önemliydi" diye konuştu.

"AURİER’İ BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni transfer Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier’in durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Ziyech önümüzdeki hafta yavaş yavaş takıma katılacağını düşünüyoruz. Ndombele yarın büyük ihtimalle başlayacak. Aurier’i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.