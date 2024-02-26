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Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası! Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig
Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 21:20

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanışında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta 2 penaltı kararı çıkarken 1 gol de faul gerekçesiyle iptal edildi. Sarı kırmızılıların kazandığı 1 penaltı, VAR'ın uyarısıyla gelirken ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise yine VAR'ın uyarısıyla geçerlilik kazandı.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maça VAR kararları damga vurdu.

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.

Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 12. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

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ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelede gelişen Antalyaspor atağında Sam Larsson, Tete'nin müdahalesinin ardından penaltı bekledi. Antalyaspor cephesi, Tete'nin eliyle baskı uyguladığı itirazında bulunurken oyun devam etti.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta 37. dakikada ikinci golü buldu.

Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Carlos Vinicius, ceza sahasında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi ancak faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Hakem Abdulkadir Bitigen, Carlos Vinicius'un hava topuna yükselirken Kaluzinski'ye faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

İPTAL KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında 45+1. dakikada ikinci golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Lucas Torreira'nın yaptığı ortada Carlos Vinicius'un kafa vuruşunu kaleci Helton kurtardı. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu, ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunu başlatmadı. Kontrol sonrası Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.

Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

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GALATASARAY BİR PENALTI DAHA KAZANDI

Sarı kırmızılılar, sol kanattan gelişen atakta Köhn ile ceza sahasına girerken Ganalı oyuncu yerde kaldı. 

Antalyasporlu Erdoğan Yeşilyurt ile giriştiği mücadele sonrası yerde kalan Köhn, penaltı beklerken hakem Abdulkadir Bitiken penaltıya hükmetti.

Penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı.

Galatasaray - Antalyaspor maçına VAR damgası Maçta 2 penaltı çıktı, 1 gol iptal edildi | Antalyaspor penaltı bekledi...

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig

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