Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük gerilim! Beşiktaş da tartışmaya katıldı | Mauro Icardi'den olay gönderme

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareketten ötürü Mauro Icardi'ye 1 maç ceza vermesinin ardından ortalık karıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, geçmişte verilen cezaların emsal olması gerektiğini belirtip TFF'ye yüklenirken Galatasaray cephesi ise cezayı hukuksuz olarak nitelendirdi.

BEŞİKTAŞ GEÇMİŞTE VERİLEN CEZALARA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'in, Galatasaray Kulübü tarafından savcılığa şikayet edilmesi üzerine siyah beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı.

Siyah beyazlılar açıklamada, Galatasaraylı Icardi'ye PFDK tarafından verilen 1 maç men cezasına değinerek "Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş JK olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken son bir haftadır yaşanan gayrı ahlaki bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp, bu baskı sonucu istediklerini almışlar, bir taraftan iyi niyet taşımayan bir sebeple Asbaşkanımızı VAR sisteminin kullanımı ile ilgili eleştirileri nedeniyle TFF ve MHK gömleği giyerek savcılığa şikayet etmeleri tutarsızlıklarının açık ve net tanımıdır." ifadelerine yer verdi.

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FENERBAHÇE: BUGÜN, SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!

PFDK'nın Mauro Icardi'ye 1 maç ceza vermesinin ardından Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sert bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ve paylaşılan fotoğraf şöyle:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

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Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi"

ICARDI'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasından fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabından geçen yıl kazanılan şampiyonlukta çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arjantinli golcü, sarı lacivertli takıma göndermede bulundu.

Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafa "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." notunu düştü.

GALATASARAY: ŞAMPİYONLUĞUMUZLA YENECEĞİZ!

Sarı kırmızılılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi hedef aldı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

Fenerbahçe ise 2020 yılında yaptıkları bir paylaşımı alıntılayarak Galatasaray'a tepki gösterdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" denildi.

MAÇ ÖNCESİ "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI

Galatasaray, Süper Lig'deki Antalyaspor maçı öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bu kez tezahüratla göndermede bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı.

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Karşılaşma öncesi Rams Park'ta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalındı, Galatasaraylı taraftarlar ise "Fener Ağlama" tezahüratı yaptı.