Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan rekor! Sarı kırmızılılardan 22 yıl sonra en uzun seri...

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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 8 maçını kazanırken, 15 karşılaşmada da kaybetmedi.

ANTALYASPOR’A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti. Antalya temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 16 müsabakada yenilmedi. Aslan bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Galatasaray ligin ilk yarısında Antalya’daki mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı.

SÜPER LİG’DE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Hatayspor’a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada da kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

GALATASARAY EVİNDEKİ KAYBETMEME SERİSİNİ 31 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Öte yandan Süper Lig'deki son 17 iç saha maçının tamamını kazanan Galatasaray, Mayıs 2001-Kasım 2002 arasından (25 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SAYISINI 11 YAPTI

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçına attığı 2 golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 11’e çıkardı.

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Müsabakanın 12. dakikasında penaltıda topun başına geçen Kerem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 45+1. dakikasında yine sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışı sağ tarafından Lucas Torreira’nın ortasında ceza sahası içinde Carlos Vinicius’un vuruşunda kaleci Leite’den seken topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu, gollerden sonra Mauro Icardi’nin sevincini yaparak, gollerini ona armağan etti. Kerem ayrıca 59. dakikada bir de penaltı kaçırdı.

Kerem Aktürkoğlu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11’e çıkardı ve en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinden de 3 golü olan Kerem'in toplam 14 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakikada sahada kaldı.

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GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN PROTESTO

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçtan sonra sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Fenerbahçe maçının ardından sert bir açıklama yayımlayan Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüp sert bir açıklama yayımlarken, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup, toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.