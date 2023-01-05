Ronaldo ve Georgina Rodriguez'e Suudi Arabistan'da büyük imtiyaz!

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Dünya Kupası öncesi Piers Morgan'a verdiği röportajın ardından Manchester United'dan ayrılmak zorunda kalan, Katar'daki turnuvaya çeyrek finalde gözyaşlarıyla veda eden Cristiano Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a futbol tarihinin en büyük kontratıyla 2 yıllık imza attı. Yıllık 214 milyon euroyu bulan kontratla Al Nassr'a imza atan Ronaldo, iki gün önce kendisi için düzenlenen imza töreninde kontratı ve Avrupa futbolundan ayrılışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ! HER ŞEYİ KAZANDIM"

"Burada olduğum için mutluyum. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden transfer teklifleri aldım ama Suudi Arabistan'a gelip burada bir şeyleri değiştirmeyi seçtim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim. Avrupa'da işim bitti. Orada kazanılabilecek her şeyi kazandım."

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"EŞSİZ BİR FUTBOLCU OLARAK EŞSİZ BİR KONTRATI HAK ETTİM"

Çoğu insan futbol hakkında konuşuyor ama gerçekten bir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Şampiyon olan Arjantin'i yenen tek takım. Afrika ülkelerinin yaptıkları da ortada. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. (gülerek)

YILLIK 214 MİLYON EURO

Al Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, reklam anlaşmaları da dahil yıllık 214 milyon euroyu bulan bir bedel kazanacak. Portekizli yıldız sözleşmesinin bitiminde Suudi Arabistan'ın spor elçisi olarak ülke futbolunun dünyaya tanıtılmasında görev alacak. Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'nna ev sahipliği yapmak istiyor.

NEWCASTLE UNITED İDDİALARI YANITLADI

Portekizli yıldızın Al Nassr'a transferi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış ve Arap sermayesi tarafından satın alınan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Ronaldo'nun sözleşmesinde Ada ekibine transfer olma şartı olduğu ifade edilmişti. Newcastle United menajeri Eddie Howe konuyla ilgili kendisine sorulan soruya; "Cristiano Ronaldo için en iyisini diliyoruz ama bizim açımızdan bu haberler gerçeği yansıtmıyor." yanıtını vermişti.

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SUUDİ ARABİSTAN'DAN RONALDO VE GEORGINA RODRIGUEZ'E İMTİYAZ

Öte yandan Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sonrası gözler Riyad'a sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile birlikte giden Ronaldo'nun durumuna çevrilmişti. Çıkan haberlere göre dünyaca ünlü çift bu kuraldan muaf tutulacak.

Konuyla ilgili İspanyol basınına konuşan Arap bir avukat; "Krallığın kuralları evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kurallar yalnızca ortada bir sorun veya suç varsa uygulanıyor. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden geliniyor ve mutlu birlikteliği olan insanlara zulmedilmiyor." dedi.

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GEORGINA ÇOK ŞAŞIRDI

İspanyol basını, Georgina Rodriguez'in süreçle ilgili şaşkınlığını yakın çevresiyle paylaştığını yazdı.