Roma'da Zalewski gelişmesi! Galatasaray'a gelmediği için kadro dışı kalmıştı...

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Nicolo Zalewski hakkında yeni bir haber ortaya atıldı.

İtalyan gazetesi Il Tempo’nun haberine göre AS Roma yönetimi Polonyalı oyuncuyla olan sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.



Galatasaray’A GİTMEDİĞİ İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI



Bu yaz transfer döneminde Galatasaray, Nicolo Zalewski transferi için oyuncunun kulübü AS Roma ile anlaşmıştı.



İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasına rağmen 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray’a gitmeyi reddetmiş ve takımda kalmıştı. Bunun üzerine AS Roma yönetimi futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ SONRASI ANTRENMANLARA DÖNDÜ



Fakat geçtiğimiz hafta Polonyalı oyuncunun kulüpteki geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı ve genç futbolculara önem veren teknik direktör Ivan Juric göreve getirildi.



Genç oyuncuları tekrar kazanmak isteyen Juric, Polonyalı oyuncuyu yeniden antrenmanlara dahil etti.



ROMA SERIE A’DA 10. SIRADA



Alınan kötü sonuçların ardından Daniele De Rossi’nin görevine son veren AS Roma, şu an Serie A’nın onuncu sırasında bulunuyor. Çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet alabilen İtalyan ekibi, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplamda 6 puan toplayabildi.



ZALEWSKI BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon kadro dışı bırakılmadan önce üç maçta AS Roma forması giyen Nicolo Zalewski, takımı adına toplam 142 dakika sahada kaldı. Polonyalı oyuncu bu 142 dakikada takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.