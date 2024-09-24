Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü: Türk hamamına çevirdiler, inanılmaz | Harry Potter büyüsü...

Haberin Devamı

Portekiz Süper Ligi’nin altıncı haftasında Boavista, evinde Benfica’yı ağırladı. Maçı konuk ekip Benfica 3-0 kazanırken milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maça damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu birinci ve üçüncü gollerin asistini yaparken, Orkun Kökçü takımının ikinci golünü rakip filelere gönderdi.

Lejyonerlerimizin gösterdiği bu performans Portekiz basınında da manşetleri süsledi.

RECORD: “AKTÜRKOĞLU VE KÖKÇÜ PARLADI, BENFICA KAZANDI”

Ünlü Portekiz gazetesi Record, Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün bu performansını manşetine taşıdı. “Aktürkoğlu ve Kökçü parladı, Benfica kazandı!” manşetini atan gazete Benfica’nın art arda üçüncü galibiyetini aldığını belirtirken Orkun Kökçü’nün takımın beyni olarak sahada bulunduğunu da haberine ekledi.

Haberin Devamı

A BOLA: “ZAFER, EN GÜÇLÜNÜN KANUNUNA GÖRE YILDIZLARDA YAZILIDIR”

Ülkenin bir diğer spor gazetesi A Bola ise manşetine Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün maç içinden çekilmiş bir fotoğrafını koydu. “Zafer en güçlünün kanununa göre yıldızlarda yazılıdır!” başlığını atan gazete Orkun Kökçü’nün adeta yeniden doğduğuna dikkat çekerken Kerem Aktürkoğlu’nun da performansıyla hayranlık uyandırdığını belirtti.

NOTICIASAOMINUTO: “TÜRK HAMAMINA ÇEVİRDİLER”

Ünlü spor gazetesi Noticiasaominuto’da yıldız futbolcularımızı manşetine taşıdı. “Benfica Boavista’yı Türk hamamına çevirdi!” başlığını atan gazete, Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün Benfica için belirleyici faktör olduğunu yazdı.

GLOROSIO 1904: “HOGWARTS BÜYÜSÜNÜ BOAVİSTA’YA TAŞIDI”

Benfica’ya yakınlığıyla bilinen Glorosio 1904 adlı internet haber platformu ise manşetine sadece Kerem Aktürkoğlu’nu taşıdı. “Hogwarts büyüsünü Boavista’ya taşıdı!” başlığı atan haber platformu, 25 yaşındaki oyuncunun adeta alev aldığını belirtirken asistleriyle de maçın skorunda belirleyici olduğu bilgisini de okuyucularına aktardı.

Haberin Devamı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN ESPRİ

Maçın ardından Orkun Kökçü ile birlikte çekilmiş olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kerem Aktürkoğlu, paylaşımında esprili bir dille şu ifadeleri kullandı: “Kardeşime sadece dokunmak kaldı.” Aktürkoğlu, bu paylaşımın yanına gülen surat emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

TAM 10 GOLE KATKI SAĞLADILAR

Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, daha sezon başı olmasına karşın Benfica’ya toplam 10 gol katkısı sağladı. Toplam yedi maçta Portekiz ekibinin formasını giyen Orkun Kökçü takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı yaparken, 3 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya 2 gol – 2 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

BENFICA LİGDE 3. SIRADA

Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi’nde üçüncü sırada. Ligde toplam altı maça çıkan Lizbon ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.