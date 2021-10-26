Roma'da 6-1'lik hezimet sonrası Mourinho hedefi belirledi! Zarara rağmen Ocak ayında...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olduktan sonra Serie A'da Napoli'yle 0-0 berabere kalan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Ocak ayı için planlarını belirledi.

Bodo Glimt'e karşı alınan tarihi yenilginin ardından oyuncularını sert bir dille eleştiren Portekizli çalıştırıcı, takımın yarısının yeterli seviyede olmadığını savunmuştu.

Mourinho, "Takımda üst seviyede sadece 13 oyuncum var, geri kalanı o seviyede değil. Maçın yorumu çok açık: Bizden daha güçlüydüler. Burada hata bana ait çünkü Bodo'nun as takımının, bizim ikinci 11'imizden daha güçlü olduğunu gördük. Yedek kadromu küçümsememin güvenlerini azaltacağını sanmıyorum. Çünkü esas sorun kalite. Ben kendi oyuncularımın yeteneklerinin daha fazla olduğunu düşündüm ama yanılmışım" ifadelerini kullanmıştı.

HEDEF 4 TRANSFER YAPMAK

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Oyuncularına yaptığı ağır eleştiri sonrası İtalyan kulübünün sahibi Dan Friedkin, Finansal Fair-Play yükümlülüklerini yerine getirememesine rağmen Ocak ayında takıma 4 transfer yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon 185 milyon euro zarar eden ve UEFA'nın belirlediği denk bütçeyi karşılayamayan Roma'nın transfer yasağı cezası alması yüksek ihtimal olmasına karşın Friedkin'in, takımı güçlendirmekte kararlı olduğu belirtiliyor.

GÜNDEMDE ZAKARIA VAR

Diawara, Villar gibi isimleri gözden çıkaran, Cristante, Mancini ve Kumbulla yerine de üst düzey savunma oyuncusu isteyen Mourinho'nun ilk hedefinin, Mönchengladbach forması giyen Denis Zakaria olduğu ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Zakaria için bir miktar bonservis bedeli ödemeyi göze alan Roma'nın Ocak ayında bu transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.