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Serie A'da Mourinho'ya men cezası

#Serie A#İtalya#Mourinho
Serie Ada Mourinhoya men cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen hafta sonu oynanan 9. hafta maçlarında farklı gerekçelerle hakemler tarafından sahadan ihraç edilen dört teknik direktöre, birer maç ceza verildi.

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Serie A Spor Hakiminin verdiği kararlara göre, ligin 9. haftasındaki Roma-Napoli karşılaşmasında, müsabaka içindeki protestoları ve agresif hareketleri sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart gören Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Mourinho, 1 maç ceza aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Roma'nın 27 Ekim Çarşamba günü Cagliari ile oynayacağı 10. hafta maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Aynı maçın sonunda hakemi alkışlayan ve kırmızı kart gören Napoli Teknik Direktörü Spalletti de müsabaka hakemine saygısız ifadeleri gerekçesiyle 1 maç men ve 5 bin avro para cezası aldı. Serie A'da lider olan Napoli'nin 28 Ekim Perşembe günü Bologna'yı konuk edeceği maçta Spalletti yedek kulübesinde olmayacak.

Sahasında Udinese ile 1-1 berabere kalan Atalanta'nın deneyimli çalıştırıcısı Gian Piero Gasperini, maçın hakemine yönelik saygı dışı hareketleri gerekçesiyle 1 maç men ve 5 bin avro para cezası aldı. Gasperini, 27 Ekim'de Sampdoria ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Inter ile Juventus'un 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarındaki penaltı kararına sert tepki gösteren Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, bu davranışı nedeniyle 1 maç men ve 5 bin avro para cezası aldı. Milano ekibi, 10. haftadaki Empoli deplasmanına Inzaghi'den yoksun çıkacak.
Öte yandan Serie A Spor Savcısı, Roma-Napoli maçında konuk takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e yönelik ırkçı tezahürat yapılıp yapılmadığına dair inceleme başlattığını da duyurdu.

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Ayrıca Roma Kulübü, taraftarlarının Napoli taraftarlarına yönelik ayrımcı tezahüratından ötürü 10 bin avro para cezasına çarptırıldı.

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#Serie A#İtalya#Mourinho

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